Decomisan más de 3,400 pares de zapatos por posible violación a derechos de propiedad

Tres inmuebles fueron allanados en Quetzaltenango este jueves 19 de febrero por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, con apoyo de la Fiscalía Regional Metropolitana y la Policía Nacional Civil, en seguimiento a una denuncia por la presunta comercialización de productos que usaban signos distintivos de una marca registrada sin autorización.

Según el Ministerio Público (MP), la acción responde a la posible comisión del delito de violación a los derechos de propiedad. El objetivo es recabar indicios que fortalezcan la investigación y permitan establecer responsabilidades.

Durante los operativos se incautaron 3,429 pares de zapatos, seis camisas y cuatro sudaderas, a los cuales se les practicarán peritajes para determinar su autenticidad.

El MP no informó el valor de la mercadería incautada ni si hubo personas detenidas. Tampoco se indicó su procedencia.