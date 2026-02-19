Justicia
Decomisan más de 3,400 pares de zapatos por posible violación a derechos de propiedad
El MP efectuó tres allanamientos en Quetzaltenango tras una denuncia por posible violación a derechos de propiedad intelectual y decomisó miles de pares de zapatos.
Fiscales del MP y agentes de la PNC inspeccionan la mercadería incautada durante un allanamiento en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: MP)
Tres inmuebles fueron allanados en Quetzaltenango este jueves 19 de febrero por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual, con apoyo de la Fiscalía Regional Metropolitana y la Policía Nacional Civil, en seguimiento a una denuncia por la presunta comercialización de productos que usaban signos distintivos de una marca registrada sin autorización.
Según el Ministerio Público (MP), la acción responde a la posible comisión del delito de violación a los derechos de propiedad. El objetivo es recabar indicios que fortalezcan la investigación y permitan establecer responsabilidades.
Durante los operativos se incautaron 3,429 pares de zapatos, seis camisas y cuatro sudaderas, a los cuales se les practicarán peritajes para determinar su autenticidad.
El MP no informó el valor de la mercadería incautada ni si hubo personas detenidas. Tampoco se indicó su procedencia.
✅ Actualización— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 19, 2026
