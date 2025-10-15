Pasajeros quedan en medio de riña de pilotos en San Juan Sacatepéquez; DGT se limita a solicitar medidas internas

Una violenta confrontación entre conductores y ayudantes del transporte extraurbano se registró recientemente en San Juan Sacatepéquez, donde, según videos que circulan en redes sociales, varios hombres agredieron con varillas a un pasajero y al piloto de otro autobús.

En las imágenes también se observa a los implicados golpear el vehículo y lanzar objetos hacia el interior, mientras los pasajeros intentaban resguardarse. Testigos señalaron que el enfrentamiento habría iniciado por una disputa de rutas y pasajes.

Pese a la gravedad del incidente, la Dirección General de Transportes (DGT) no anunció sanciones contra los involucrados. En cambio, emitió un comunicado dirigido a los empresarios del transporte extraurbano para que instruyan a sus pilotos y prevengan el uso de objetos peligrosos en el desempeño de sus funciones.

“El uso de machetes y otros objetos pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y de los demás usuarios de las vías públicas”, advirtió la DGT, que recomendó capacitaciones, protocolos internos y supervisión regular, como medidas para evitar futuros incidentes.

La institución también informó que coordinará operativos con la Policía Nacional Civil, pero no detalló si investigará los hechos ocurridos en San Juan Sacatepéquez ni si se han iniciado procesos administrativos contra las empresas responsables.

Usuarios en redes sociales han exigido acciones más firmes y sanciones inmediatas, al considerar que estas conductas reiteradas comprometen la seguridad del transporte público.

El martes anterior, un caso similar se reportó en San Antonio Suchitepéquez, donde un conductor de autobús fue asesinado tras amenazar con un machete a una familia que viajaba en otro vehículo.

