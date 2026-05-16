Diputados buscan consensos para aprobar cambios al IUSI en junio

Con el cierre del primer período de sesiones ordinarias del Congreso han quedado pendientes de aprobación varios temas. Uno de ellos es la modificación al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

Antes del período de receso, la Junta Directiva del Congreso instaló una mesa técnica que continúa socializando las propuestas de enmienda a la iniciativa de reformas de la ley del IUISI, las cuales se espera puedan ser conocidas en la primera sesión extraordinaria que se efectuará en la primera semana de junio, dependiendo de los consensos alcanzados, afirmó el primer vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, quién además indico que las reformas continuarán siendo analizadas este lunes 18 de mayo.

“Para que esta reforma se pueda aprobar es necesario el acuerdo entre la mayoría de los bloques y encontrar los puntos en común para llegar a estos acuerdos. Estamos claros en la exoneración del IUSI a las personas mayores de 60 años, así como a la primera vivienda que sea adquirida por medio de créditos. Esperamos seguir avanzando y el lunes continuaremos con esta mesa de trabajo”, afirmó Ramos.

El diputado Inés Castillo, jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que, además de las enmiendas citadas por Ramos, también se han consensuado otros aspectos como la derogación del Impuesto sobre la Renta de Capital, así como elevar el criterio de inversión del IUSI que sea recaudado por las municipalidades.

“También se esta planeando en esta mesa derogar el Impuesto sobre la Renta Capital que es del 10% para todos los guatemaltecos que han hecho un bien inmueble y que hace 20 años compro una vivienda que costo Q300 mil y que ahora vale Q2 millones debe pagar el 10% a ese millón 700 mil que se incrementó, lo que estamos proponiendo es derogar ese impuesto y que quede en cero, ya hay consenso. Y también se está proponiendo elevar el criterio de inversión, del 100% del IUSI estamos proponiendo que el 80% en los municipios sea para que puedan resolver problemas de agua, basura y drenajes. Son los acuerdos políticos a la reforma”, afirmó Castillo.

El primer secretario del Congreso, Juan Carlos Rivera, también indicó que se está consensuando una propuesta para que las mujeres viudas también puedan quedar exoneradas del impuesto. Asimismo, confirmó que se espera que las reformas al IUSI puedan ser aprobadas en la primera semana de junio.

“Estamos trabajando multipartidariamente las enmiendas para que esta ley realmente sea de beneficio para las familias guatemaltecas. Un ejemplo, mejorar la escala, como tenemos la tabla actualmente del 9 por millar que casi todos los guatemaltecos pagamos este porcentaje, esta la propuesta para mejorar esa tabla. Otra propuesta es que los comercios como centros comerciales, oficinas y bodegas que son inmuebles que se dedican al comercio que sigan pagando el 9 por millar” afirmó Rivera.

Dentro de las propuestas también indico que se han discutido porcentajes para la agroindustria con el objetivo de que las fincas puedan tener un porcentaje que sea manejable y que no afecte la economía aseguro el congresista.