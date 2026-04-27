Pago del IUSI en debate: proponen reducir, exonerar o incluso eliminar el impuesto

La iniciativa que busca modificar la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) sigue en discusión en el Congreso y está agendada para segunda lectura este martes 28 de abril, mientras según diputados, se intentan establecer consensos.

En las últimas horas, nuevas declaraciones de legisladores reflejan que aún no hay una sola ruta definida, aunque sí coinciden en que el impuesto necesita cambios.

El IUSI es el impuesto que se paga por tener una propiedad. Lo recaudan las municipalidades y financia servicios como calles, alumbrado y agua. Por eso, cualquier cambio impactaría directamente tanto en lo que paga el vecino como en los ingresos de las comunas.

En torno a las modificaciones del IUSI hay dos posturas. Por un lado, diputados que impulsan la reforma consideran que el impuesto se ha vuelto desproporcionado e injusto con el paso del tiempo.

Argumentan que antes se calculaba sobre valores fiscales bajos, pero ahora, al declararse el valor real de las propiedades —especialmente en compras financiadas—, el monto a pagar ha aumentado considerablemente.

Por otro lado, autoridades municipales y sus representantes no rechazan del todo los cambios, pero advierten que cualquier reducción significativa o eliminación del impuesto podría afectar seriamente las finanzas de las municipalidades. Señalan que el IUSI es una fuente importante de ingresos que permite financiar obras, infraestructura y servicios básicos.

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¿Qué cambios se plantean hasta ahora?

Aunque la propuesta sigue en discusión, hay varios puntos que coinciden en las distintas posturas.

La idea principal es reducir la carga del impuesto, bajando la tasa máxima y haciendo que el cobro sea más proporcional según el valor del inmueble y la capacidad de pago.

Uno de los puntos, propone la reducción de la tasa del IUSI de 9 a 3 por millar, lo que significa que el impuesto sobre la propiedad sería considerablemente menor, ya que pasaría de cobrarse hasta Q9 por cada Q1,000 del valor del inmueble a Q3 por cada Q1,000.

En la práctica, esto implicaría que muchos propietarios podrían pagar alrededor de un tercio de lo que pagan actualmente, especialmente quienes están en los rangos más altos, aunque el monto final dependerá del valor de la propiedad y del esquema de cobro vigente en cada municipio.

También se plantea que quienes compren su primera vivienda no paguen el IUSI, al menos durante el tiempo en que la estén financiando, para evitar una doble carga económica.

Otro punto es que personas que ya han pagado durante muchos años podrían dejar de hacerlo, lo que introduce la idea de que el impuesto no sea permanente.

Además, se contempla un beneficio para adultos mayores, que quedarían exentos del pago en su vivienda.

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Nuevas posturas

El presidente del Congreso, Luis Contreras, declaró este lunes 27 de abril que el tema seguirá analizándose en una mesa técnica y que el objetivo es encontrar un equilibrio.

Según indicó, se busca que los beneficios lleguen principalmente a guatemaltecos, incluyendo apoyo a quienes adquieren su primera vivienda, adultos mayores y personas que ya han pagado por años. “No queremos golpear a las municipalidades, pero queremos dar a la población lo que merece”, señaló.

En contraste, el diputado Byron Rodríguez expresó una postura distinta y afirmó que en el caso de la bancada TODOS propone eliminar por completo el IUSI, en línea con otros congresistas.

Según explicó, la idea es sustituirlo por nuevos arbitrios que serían definidos en la mesa técnica de la que hizo mención Contreras, entre alcaldes y diputados, autorizados por el Congreso, con el fin de financiar obras como infraestructura, agua potable y drenajes.

La recaudación del IUSI superó los Q1 mil 853.7 millones en 2025 a nivel nacional, siendo el departamento de Guatemala el que concentra la mayor parte, seguido por Escuintla y Sacatepéquez; mientras que a nivel municipal destacan la capital, Mixco y Villa Nueva.

Estos fondos se distribuyen principalmente a las municipalidades —que reciben la totalidad del tramo más bajo y el 75% en los tramos superiores— y, por ley, al menos el 70% debe destinarse a servicios básicos e infraestructura.

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Actualización, pero no eliminación

Sebastián Siero, acalde de Santa Catarina Pinula y quien preside la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (Anam), Sebastián Siero, aseguró que si bien están de acuerdo con la actualización a la ley del IUSI, ya que data de hace más de 25 años, no está de acuerdo con que se elimine el impuesto, como proponen algunos diputados. Ese extremo pondría en riesgo las finanzas de las comunas, aseguró.

“Nosotros reconocemos que la ley del IUSI merece una actualización, es una ley que tiene más o menos 25 años y merece ser actualizada. Pero de eso a pasar a propuestas populistas o electorales de quererlo eliminar, hay una gran diferencia", afirmó.

Según Siero, los cambios en el pago del IUSI deberían focalizarse en un grupo específico. “Actualmente, quienes están resultando más afectados son las personas que cumplen con la ley y adquieren créditos a través del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), ya que registran el valor real de sus propiedades. Son ellos quienes enfrentan una mayor carga, por lo que este grupo debería ser considerado en una eventual actualización a la ley del IUSI”, señaló.

Según el presidente de la Anam, una eliminación del impuesto sería bien vista por la población, pero pondría en dificultades a las municipalidades, ya que la recaudación del IUSI también se destina a la realización de obras por parte de las comunas.

“Lógicamente ante la población eliminar impuestos va a ser algo bien aceptado. Pero tenemos que recordar que las municipalidades somos las únicas que hemos logrado salir a ejecutar obras y sacar adelante a Guatemala en los últimos años. Entonces si quieren quitarle impuestos, que le quiten impuestos al Ejecutivo que no está haciendo nada, pero que no castiguen a las municipalidades que son las que realmente están trabajando”, reclamó.

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