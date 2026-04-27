En qué consiste la geopolítica de la infraestructura y cómo reconfigura las rutas comerciales

Los puertos, redes eléctricas, corredores ferroviarios, centros de datos y cadenas de suministro de minerales críticos ya no son solo "proyectos". Son el sistema operativo de la soberanía. La infraestructura—redes que mueven energía, bienes y datos—es la industria de las industrias. Quien la moldee a través de contratos, estándares, denominación de moneda y mantenimiento a largo plazo, gran parte de lo cual está cada vez más guiado por datos y sistemas impulsados por la inteligencia artificial (IA), alcanzará una influencia global duradera.

Los debates sobre la "desdolarización" suelen centrarse en las monedas de reserva. En los datos de Composición Monetaria de las Reservas Oficiales de Divisas del Fondo Monetario Internacional, el dólar estadounidense representó aproximadamente el 57% de las reservas globales en 2025, con el euro en un lejano segundo lugar. Pero las reservas oficiales son un indicador rezagado. El cambio más relevante se refiere a la infraestructura.

China lo reconoció pronto. Entre 2000 y 2023, concedió aproximadamente 2.2 billones de dólares en préstamos y subvenciones oficiales como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, gran parte de los cuales se invirtió en infraestructuras de transporte y energía. Este modelo nunca se centró solo en capital. Al agrupar financiación, contratistas, equipos y sistemas digitales, China exportaba capacidad estatal e integraba dependencias a largo plazo. Proyectos como el megapuerto de Chancay en Perú —que es mayoritariamente propiedad de un operador chino y respaldado por inversiones de miles de millones— ilustran cómo la infraestructura puede reconfigurar las rutas comerciales y otras dependencias. Del mismo modo, el Ferrocarril Addis Abeba–Yibuti, financiado en gran parte por préstamos chinos, redujo drásticamente los tiempos de carga entre Etiopía y el mar Rojo.

Las implicaciones geopolíticas de la inversión en infraestructuras son cada vez más una prioridad para los responsables políticos. La posibilidad de la implicación china en la construcción de aeropuertos en Groenlandia generó preocupaciones de seguridad tanto en Dinamarca como en Estados Unidos. La nueva contienda no es solo entre monedas, sino también entre bloques de infraestructuras competidores.

Durante décadas, la influencia estadounidense se basó en el poder militar, el dólar y las instituciones multilaterales. Pero aunque esta arquitectura sigue siendo relevante, está siendo rápidamente complementada —y en algunos casos desafiada— por estrategias de infraestructura.

Las tensiones políticas reflejan este cambio. En 2024, el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, amenazó con imponer aranceles severos a los países que buscaban alternativas a la facturación y pagos basados en dólares. Al mismo tiempo, las economías occidentales han ampliado sus propias iniciativas de infraestructura. La Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7, por ejemplo, pretende movilizar 600.000 millones de dólares para 2027; la Puerta Global de la Unión Europea se compromete con hasta 300.000 millones de euros (353.000 millones de dólares); y la Red del Punto Azul (lanzada por Australia, Japón y Estados Unidos) busca certificar estándares de infraestructura de alta calidad.

Sin embargo, muchos países perciben estos esfuerzos como lentos y excesivamente condicionales. En un mundo que enfrenta choques climáticos, presiones demográficas y necesidades urgentes de desarrollo, la capacidad de entregar infraestructuras rápidamente suele superar las preocupaciones de gobernanza.

Diversas potencias medias están redefiniendo sus propias estrategias en consecuencia. India, por ejemplo, está persiguiendo la "diplomacia del corredor" apoyando proyectos como el Puerto de Chabahar y el Corredor Económico India–Oriente Medio–Europa. En lugar de alinearse exclusivamente con un bloque, está aprovechando infraestructuras para cubrirse, diversificar y ampliar su propia autonomía estratégica.

También hay otro cambio crítico en marcha. Lejos de limitarse al acero y al hormigón, la geopolítica de infraestructuras se extiende cada vez más a la computación, los datos y la IA. Las presentaciones corporativas revelan la magnitud de esta transición. Empresas tecnológicas como Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares anualmente en infraestructura de IA, incluidos centros de datos y hardware especializado. Sus gastos de capital y la depreciación asociada ahora se asemejan a los de los sectores tradicionales de infraestructuras.

La fabricación de semiconductores se ha convertido en un punto estratégico de estrangulamiento en este sistema. Instalaciones que cuestan decenas de miles de millones de dólares anclan las cadenas de suministro globales y definen el acceso a capacidades informáticas avanzadas. Pero la IA no es solo otra capa de infraestructura. Es la metainfraestructura la que moldeará cómo se planifican, operan y optimizan todos los demás sistemas. Si la infraestructura define el poder geopolítico, la IA está definiendo cada vez más la infraestructura. Puede mejorar la eficiencia de la red, prolongar la vida útil de las redes de transporte y permitir estrategias de adaptación climática más precisas.

Pero la IA también introduce nuevas formas de vulnerabilidad. El control remoto sobre los sistemas de optimización puede funcionar como un "interruptor de apagación" para infraestructuras críticas, y algoritmos opacos o sesgados pueden determinar sistemáticamente qué regiones o comunidades reciben inversión. En este contexto, la infraestructura ya no se trata solo de activos físicos, sino también de quién controla la capa de inteligencia que los gobierna.

En ningún lugar las apuestas son más visibles que en Gaza. Según evaluaciones de la ONU y del Banco Mundial, a finales de 2025, aproximadamente el 90% de las viviendas e infraestructuras habían sido dañadas o destruidas, y casi toda la población de 2.1 millones de personas había sido desplazada. La reconstrucción requerirá decenas de miles de millones de dólares, pero sin un acuerdo político duradero, la nueva infraestructura del enclave podría convertirse en un instrumento de control en lugar de recuperación. La geopolítica de infraestructuras no es inherentemente emigratoria. Los corredores de tránsito, los sistemas energéticos y la vivienda pueden diseñarse para permitir la movilidad y el crecimiento; pero también pueden usarse para limitar a la gente.

El mundo se dirige hacia ecosistemas de infraestructuras superpuestos: un sistema centrado en Estados Unidos basado en mercados de capitales abiertos y la aplicación legal; un sistema centrado en China que combine finanzas estatales, contratistas y estándares integrados; y un conjunto diverso de estrategias regionales y de potencia media.

La cuestión decisiva no es cuál sistema es el más grande, sino cuál será finalmente aceptado como el valor por defecto. Incluso cuando las decisiones sobre puertos, sistemas energéticos y redes de datos se plantean en términos puramente técnicos o financieros, hay una lógica política subyacente en juego. Estas decisiones están cada vez más mediadas por sistemas de IA entrenados con datos históricos y diseñados para optimizar la eficiencia, reduciendo así el rango de alternativas percibidas.

George Orwell advirtió célebremente sobre el control del lenguaje. Hoy en día, estamos presenciando una forma de poder aún más sutil. La infraestructura, cada vez más guiada por sistemas algorítmicos, corre el riesgo de hacer que ciertos futuros potenciales parezcan inevitables y otros impensables.

El mayor peligro no es que una potencia domine, sino que las sociedades pierdan gradualmente la capacidad de elegir entre caminos en competencia. El nuevo orden mundial se está construyendo en hormigón y codificando en silicio. El último acto soberano puede no ser construir ni resistir, sino reconocer que estas opciones permanecen abiertas, antes de que los sistemas que construimos comiencen a optimizarnos a cambio.

Bertrand Badré, exdirector general del Banco Mundial, es presidente del Consejo Asesor del Project Syndicate, CEO y fundador de Blue like an Orange Sustainable Capital. Saurabh Mishra, exdirector del Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano de la Universidad de Stanford y economista en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.