Congreso monitorea precios del petróleo ante crisis en Oriente Medio y advierte escenario volátil para la economía

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Congreso monitorea precios del petróleo ante crisis en Oriente Medio y advierte escenario volátil para la economía

En la Comisión de Finanzas del Congreso están pendientes las futuras iniciativas relacionadas con el alza del barril de petróleo por el conflicto geopolítico internacional, y constantemente se recibe información actualizada.

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En la Comisión de Finanzas del Congreso se considera que el conflicto se va a disminuir con algunos sobresaltos en los recientes análisis que han conocido. (Foto Prensa Libre: EFE)

En la Comisión de Finanzas del Congreso se considera que el conflicto se va a disminuir con algunos sobresaltos en los recientes análisis que han conocido. (Foto Prensa Libre: EFE)

El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, explicó que hay varios escenarios relacionados con la evolución del precio internacional del barril de petróleo, que nuevamente ha alcanzado la sombra de los US$100.

Aseguró que se da seguimiento a la variable y a los indicadores de rangos de precios, a fin de establecer acciones reactivas. En todo caso, la expectativa es que los precios internacionales comiencen a disminuir, lo cual es uno de los escenarios previstos.

Desde la Comisión de Finanzas, ¿cómo se está viendo la situación actual del petróleo?

No hubo un acuerdo el pasado fin de semana entre EE. UU. e Irán, pero el mercado ya lo tenía facturado. Sin embargo, lo que no se tenía era la posición de Estados Unidos de hacer un bloqueo en el estrecho de Ormuz, y eso fue lo que nuevamente provocó que los precios del petróleo, las gasolinas y el diésel subieran entre 7% y 8%.

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Los precios internacionales aún se están moviendo en los rangos de las tres últimas semanas.

En los análisis de la Comisión, ¿qué se percibe?

Que el mercado está dudoso de las propuestas y de la viabilidad de las promesas. Se puede anticipar que este será un proceso rocoso y muy volátil, con acuerdos y desacuerdos.

Vemos que no será una solución pronta, pero considero que políticamente le está costando al presidente Donald Trump.

Al hacer un bloqueo en el estrecho de Ormuz, se afecta a China e India; entonces, el camino es que la crisis se pueda internacionalizar.

¿Qué significa que la crisis se pueda internacionalizar con estos actores?

En la actualidad hay un bloqueo parcial, y los iraníes venden desde hace muchos años 2 millones de barriles diarios a China. Aunque se está bloqueando el estrecho de Ormuz, ellos siguen sacando su petróleo. Además, también se está exportando gas desde Qatar.

Entonces, Estados Unidos dice que se está extrayendo petróleo que afecta al mercado global; por lo que, si no es mío, no es de nadie, a pesar de que ello presiona los precios internacionales.

No hubo un acuerdo el pasado fin de semana entre EE. UU. e Irán, pero el mercado ya lo tenía facturado. Sin embargo, lo que no se tenía era la posición de Estados Unidos de hacer un bloqueo en el estrecho de Ormuz, y eso fue lo que nuevamente provocó que los precios del petróleo, las gasolinas y el diésel subieran entre 7% y 8%.

De los 17 millones de barriles que estaban saliendo, más o menos 5 millones se están desviando por oleoductos en Arabia Saudita, que salen al mar Rojo, y otros por Irak.

El déficit mundial de petróleo es de unos 6 o 7 millones de barriles, y no de 20 millones como se produce, lo cual es positivo, porque de lo contrario presionaría más los precios.

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China, que no es partícipe del conflicto, ahora está resultando afectada, porque gran parte del flujo energético va hacia ese país, y las plantas de gas abastecen la generación de energía para Japón y otras naciones.

De alguna manera, se están involucrando otros actores en el conflicto.

¿Por qué es riesgoso?

Si estas fueran medidas de política concretas, los mercados ya habrían reaccionado de manera más agresiva. Por ahora, están descontando la realidad, pero hay que estar atentos.

El conflicto se va a disminuir con algunos sobresaltos, porque la presión y la disponibilidad de los EE. UU., va a hacer reducida y eso es lo que se está descontando en los mercados y por esa razón estamos alrededor de US$100.  

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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