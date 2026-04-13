Subsidios: se estancan en el Congreso propuestas de apoyo a consumidores por alzas de combustibles

En la reunión de la instancia de jefes de bloque en el Congreso de la República, que conoce la agenda semanal de iniciativas de ley, no se conoció ninguna relacionada con el apoyo temporal a los consumidores; sin embargo, podría existir alguna moción para tratar algún proyecto.

Algunos diputados consultados indican que el tema podría quedar “en pausa” luego de las divisiones surgidas en la discusión en el Pleno. En tanto, crece la presión de diferentes sectores, sobre todo el de transporte, que advierte ajustes en los servicios en los próximos días.

En la sesión del pasado martes 7 de abril hubo diferencias entre los congresistas: algunos apoyaban un subsidio al diésel de Q8 por galón y de Q4 a las gasolinas, mientras otros plantearon la eliminación temporal del impuesto a la distribución de petróleo (IDP).

Debate por combustibles enfrenta a diputados

El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas, explicó que hay dos propuestas en el Legislativo: una mantiene un programa de subvenciones de Q8 para el diésel y de Q4 para las gasolinas por un período de 60 días. La otra se enfoca en la eliminación del impuesto a la distribución de petróleo (IDP) para el presente año fiscal.

Aclaró que esta última sí puede tener implicaciones en el sistema recaudatorio, dado que ya está programado el destino de los impuestos que se recaudan. Tampoco es inviable la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) a estos productos.

En la iniciativa del subsidio ya se tiene una asignación de Q1 mil 300 millones, que serían cubiertos por saldos de caja y otra parte de la recaudación.

Estrada Domínguez explicó que los últimos acontecimientos geopolíticos “están presionando el precio internacional del barril de petróleo”.

A su juicio, hay un déficit de petróleo de entre 7 y 8 millones de barriles, lo que presiona al alza el precio del crudo, materia prima para la refinación de derivados del petróleo, como las gasolinas y el diésel, que Guatemala importa, sobre todo, de plantas de Estados Unidos.

Advirtió que uno de los riesgos es que se involucren otros países “y que se genere una crisis internacional que pueda presionar al alza el mercado”.

Prevén que Congreso no apruebe medidas

El diputado Orlando Blanco, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), aseguró que existe el riesgo de que el Legislativo ya no conozca ninguna de las propuestas, a pesar del descontento generalizado.

“Básicamente parece que se está perdiendo apoyo. El Organismo Ejecutivo se planteó un stand by y hay algunas bancadas con posiciones persistentes sobre la eliminación de impuestos, y el resultado de todo esto es que el Estado no va a reaccionar ante esta situación”, lamentó el diputado.

Hay dos propuestas en el Legislativo: una mantiene un programa de subvenciones de Q8 para el diésel y de Q4 para las gasolinas por un período de 60 días. La otra se enfoca en la eliminación del impuesto a la distribución de petróleo (IDP) para el presente año fiscal.

Blanco adelantó que es probable que no prospere ninguna iniciativa en el Congreso de la República, aunque se propondrán otras.

Añadió que es evidente que la falta de acuerdos y la insistencia de algunas bancadas en la eliminación de impuestos responden a que “la idea no es darle ninguna ventaja al gobierno, es decir, una oposición recalcitrante a lo que ya se había acordado en algún momento”.

Reiteró que no hay condiciones para discutir el tema de los subsidios, por lo que no habrá ninguna política pública de apoyo a los consumidores.