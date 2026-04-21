Gas propano sube en Guatemala: nuevos precios por cilindro reflejan impacto internacional del petróleo

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Gas propano sube en Guatemala: nuevos precios por cilindro reflejan impacto internacional del petróleo

El Ministerio de Energía y Minas informó que el incremento responde a tensiones geopolíticas y al alza del crudo, lo que ya se traslada al consumidor final desde abril.

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El encarecimiento del GLP está vinculado a la volatilidad del petróleo, especialmente por las tensiones en Oriente Medio, refiere el MEM. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

El precio del gas propano en Guatemala registra un nuevo aumento desde el 20 de abril del 2026, impulsado por el encarecimiento internacional del petróleo y factores geopolíticos, según informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De acuerdo con el comunicado oficial, el ajuste promedio es de 12.30% en todas las presentaciones, luego de varios meses de estabilidad desde diciembre del 2025.

Nuevos precios del gas propano

El MEM detalló que los precios al consumidor final son los siguientes:

Cilindro de 25 libras: Q110.00 (aumento de Q12.00)
Cilindro de 35 libras: Q154.00 (aumento de Q17.00)
Cilindro de 100 libras: Q440.00 (aumento de Q48.00)

Las distribuidoras ya comenzaron a aplicar estos ajustes, que impactan directamente en el gasto de los hogares guatemaltecos.

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El precio del GLP o gas propano en Guatemala se sitúa actualmente en Q110 para el cilindro de 25 libras, Q154 para el de 35 libras y Q440 para el de 100 libras, según la presentación disponible en el mercado. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Gas sube en Guatemala: Estos son los nuevos precios actualizados por cilindro

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Factores internacionales presionan los precios

El MEM explicó que Guatemala, por ser un país importador de gas licuado de petróleo (GLP), principalmente desde Estados Unidos, es altamente sensible a las fluctuaciones del mercado internacional.

Entre los factores que inciden en el incremento destacan:

  • Aumento en los precios de referencia del GLP
  • Mayor demanda estacional
  • Incremento en los costos de transporte

Además, el comportamiento del mercado petrolero ha comenzado a revertir la tendencia a la baja observada en meses anteriores.

Tensión geopolítica y alza del petróleo

El encarecimiento del GLP está vinculado a la volatilidad del petróleo, especialmente por las tensiones en Oriente Medio, refiere el MEM.

El informe señala que el precio del crudo WTI subió 7% y alcanzó los US$89.61 por barril, en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha afectado rutas clave como el estrecho de Ormuz.

Este escenario genera incertidumbre en los mercados energéticos y presiona al alza los precios de sus derivados, incluido el gas propano.

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Impacto en Guatemala

Autoridades advierten que este fenómeno podría tener un “efecto de segunda vuelta” en la economía nacional, al encarecer el costo de vida y afectar principalmente a los hogares que dependen del gas para cocinar.

Analistas consideran que la evolución del conflicto internacional será determinante para definir si los precios continúan al alza o logran estabilizarse en el corto plazo.

El ajuste ya es una realidad en el mercado local y se suma a otras presiones inflacionarias que enfrentan los consumidores guatemaltecos.

ESCRITO POR:

Natiana Gándara

Editora de Economía en Prensa Libre, con más de 15 años de experiencia en medios radiales, televisivos, impresos y digitales.

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