Gas propano sube en Guatemala: nuevos precios por cilindro reflejan impacto internacional del petróleo

El precio del gas propano en Guatemala registra un nuevo aumento desde el 20 de abril del 2026, impulsado por el encarecimiento internacional del petróleo y factores geopolíticos, según informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De acuerdo con el comunicado oficial, el ajuste promedio es de 12.30% en todas las presentaciones, luego de varios meses de estabilidad desde diciembre del 2025.

Nuevos precios del gas propano

El MEM detalló que los precios al consumidor final son los siguientes:

Cilindro de 25 libras: Q110.00 (aumento de Q12.00)

Cilindro de 35 libras: Q154.00 (aumento de Q17.00)

Cilindro de 100 libras: Q440.00 (aumento de Q48.00)

Las distribuidoras ya comenzaron a aplicar estos ajustes, que impactan directamente en el gasto de los hogares guatemaltecos.

Factores internacionales presionan los precios

El MEM explicó que Guatemala, por ser un país importador de gas licuado de petróleo (GLP), principalmente desde Estados Unidos, es altamente sensible a las fluctuaciones del mercado internacional.

Entre los factores que inciden en el incremento destacan:

Aumento en los precios de referencia del GLP

Mayor demanda estacional

Incremento en los costos de transporte

Además, el comportamiento del mercado petrolero ha comenzado a revertir la tendencia a la baja observada en meses anteriores.

Tensión geopolítica y alza del petróleo

El encarecimiento del GLP está vinculado a la volatilidad del petróleo, especialmente por las tensiones en Oriente Medio, refiere el MEM.

El informe señala que el precio del crudo WTI subió 7% y alcanzó los US$89.61 por barril, en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha afectado rutas clave como el estrecho de Ormuz.

Este escenario genera incertidumbre en los mercados energéticos y presiona al alza los precios de sus derivados, incluido el gas propano.

Impacto en Guatemala

Autoridades advierten que este fenómeno podría tener un “efecto de segunda vuelta” en la economía nacional, al encarecer el costo de vida y afectar principalmente a los hogares que dependen del gas para cocinar.

Analistas consideran que la evolución del conflicto internacional será determinante para definir si los precios continúan al alza o logran estabilizarse en el corto plazo.

El ajuste ya es una realidad en el mercado local y se suma a otras presiones inflacionarias que enfrentan los consumidores guatemaltecos.