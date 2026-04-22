Reforma al IUSI abre la puerta a exoneraciones para adultos mayores y otros beneficios

La iniciativa 6709, que propone reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), avanzó en primera lectura en el Congreso, en medio de un debate entre diputados sobre el número de votos necesarios para su aprobación, informaron fuentes parlamentarias.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, explicó que, según un análisis técnico y resoluciones judiciales, la propuesta requiere al menos 107 votos para continuar su trámite legislativo, debido a que implica modificaciones en fondos considerados privativos de las municipalidades.

La discusión se prolongó por diferencias entre bancadas, ya que algunos legisladores sostenían que bastaban 81 votos, mientras que otros respaldaron el criterio de que se necesita mayoría calificada.

La iniciativa busca modificar las tasas del impuesto y establecer beneficios para determinados sectores de la población. Entre los principales cambios propuestos destaca la exoneración del IUSI para personas que adquieren su primera vivienda, con el objetivo de facilitar el acceso a la propiedad.

Además, se plantea eliminar el cobro del impuesto a adultos mayores que posean una única vivienda, especialmente si ya han cumplido con el pago durante varios años. La propuesta también contempla aliviar la carga tributaria para propietarios que han mantenido sus inmuebles por largo tiempo.

Diputados que respaldan la iniciativa consideran que estas medidas representan un beneficio social, mientras que otros advierten sobre el impacto que podría tener en los ingresos municipales.

El proyecto deberá continuar su discusión en el pleno, donde los legisladores buscarán alcanzar los consensos necesarios para reunir los votos requeridos y definir el futuro de la reforma.

✅#Declaraciones | El presidente Luis Contreras explicó a los medios de comunicación, que luego de un análisis técnico se confirma que la iniciativa relacionada al IUSI requiere de 107 votos para continuar con su trámite. Aquí los detalles ⬇️ pic.twitter.com/mi9WwlGEQ8 — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) April 22, 2026

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