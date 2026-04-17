“Aquí tienes a dos prepotentes”: video de detención militar desata polémica por uso de la fuerza

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“Aquí tienes a dos prepotentes”: video de detención militar desata polémica por uso de la fuerza

Un video que muestra la detención de un ciudadano por parte del Ejército de Guatemala generó debate entre analistas, quienes señalaron responsabilidades compartidas y cuestionaron el uso de la fuerza.

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Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos y analistas abordaron la detención de un ciudadano en las cercanías de la Guardia de Honor, en la ciudad de Guatemala, tras un incidente de tránsito en el que, según el Ministerio de la Defensa, el hombre habría obstruido el paso y agredido a personal militar. El caso ha generado discusión sobre el actuar del Ejército, el contexto del estado de Prevención y los límites en el uso de la fuerza.

El caso se viralizó luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa cómo un ciudadano es reducido por soldados mientras grita:

“Voy a llamar, voy a llamar” y “Llama a general Soto”, en medio de su resistencia a la detención.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió cuando personal del Ejército de Guatemala brindaba apoyo a un adulto mayor herido en un accidente de tránsito. Según la institución, el ciudadano “obstruía el paso con su vehículo” y habría incurrido en agresión verbal y física, lo que derivó en su captura.

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AME1183. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 24/10/2025.- El nuevo ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, habla en una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El Gobierno de Guatemala anunció que pedirá el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para la búsqueda y captura de 16 pandilleros que permanecen prófugos tras escapar de una cárcel de máxima seguridad, hecho por que el fue renovado el Gabinete de Seguridad del país centroamericano. EFE/ Mariano Macz

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AME4083. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 16/04/2026.- Un integrante del Ministerio de Salud de Guatemala prepara una vacuna contra el sarampión durante una jornada de inmunización este jueves, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Mariano Macz

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“Ambas partes tienen responsabilidad”, dicen analistas

Durante el análisis en el programa, se señaló que el hecho debe entenderse en su contexto. Una de las posturas expuestas indicó:

“Yo considero que ambas tienen cierta responsabilidad y cierta culpa”, al referirse tanto al ciudadano como a los militares.

Expertos señalan que el caso refleja una “línea delgada” entre la actuación de la autoridad y posibles excesos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los expertos explicaron que el comportamiento del civil —al presuntamente obstaculizar el tránsito y confrontar a la autoridad— y la reacción del personal militar deben evaluarse de forma integral. Además, se destacó que el país se encuentra bajo un estado de Prevención, lo que faculta al Ejército a intervenir, aunque no exime el análisis del procedimiento.

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Cuestionan uso de la fuerza y rol del Ejército

Analistas también cuestionaron la forma en que se ejecutó la detención. Una de las opiniones más contundentes fue: “Siento que sí abusaron un poco de esa autoridad”, en referencia al trato observado en el video.

Asimismo, se planteó el debate sobre el rol de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública. Según lo expuesto: “El Ejército debe estar para acompañar a la Policía Nacional Civil, únicamente para acompañar”, lo que refuerza la discusión sobre los límites de su intervención.

Otra postura resumió el incidente como un conflicto de actitudes:

“Aquí tienes a dos prepotentes, tanto el ciudadano civil como el del Ejército”, señalando comportamientos confrontativos en ambos lados.

En el análisis también se advirtió sobre la “línea delgada” entre la actuación legítima de la autoridad y posibles excesos, al tiempo que se reconoció que “de que hubo violencia física, la hubo; de que hubo violencia verbal, también la hay”.

Analistas advierten que el Ejército puede intervenir, pero cuestionan el procedimiento aplicado en la detención. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Respeto a la autoridad y derechos ciudadanos en discusión

El debate también giró en torno al respeto a la autoridad y los derechos ciudadanos. Uno de los analistas enfatizó: “Si hay una autoridad competente, tan fácil que es respetar no solamente la ley, sino que la autoridad”, mientras otros insistieron en que el procedimiento debe ajustarse a estándares adecuados.

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El caso continúa generando discusión pública, en medio de cuestionamientos sobre el equilibrio entre seguridad, uso de la fuerza y derechos ciudadanos.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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