Ejército revela detalles de cómo surgió la detención de un hombre cerca de la Guardia de Honor

En redes sociales circula un video en el que se observa cómo un grupo de militares detiene a un ciudadano. El hombre les dice a los soldados que hará una llamada y se comunicará con el general Soto.

El sujeto se resiste a ser arrestado, y los miembros del Ejército lo tiran al suelo y le colocan las esposas.

Ante esta situación, el Ministerio de la Defensa señaló que el hecho se deriva de un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones de la Guardia de Honor.

“Personal del Ejército de Guatemala brindó auxilio inmediato a una persona de la tercera edad que resultó herida como consecuencia del percance vial”, dijo la institución.

Agregó que, durante la atención de la emergencia, se presentó un hombre que dejó su vehículo tipo camioneta, obstruyendo la libre locomoción y el tránsito en el área.

“El referido ciudadano incurrió en conductas de agresión verbal y física hacia el personal militar. En reiteradas ocasiones, se le indicó de forma verbal que depusiera su actitud, moderara su comportamiento y retirara el vehículo para restablecer la circulación; sin embargo, hizo caso omiso a dichas indicaciones”, explicó el Ejército.

Indicó que el sujeto seguía con esos comportamientos y que, para preservar la seguridad e integridad física de los ciudadanos y del personal militar, lo detuvieron.

“El personal militar adoptó medidas que respondieron a la necesidad de controlar la situación, garantizar la libre circulación y evitar mayores riesgos para la población, en estricto respeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, para evitar que la situación escalara, poniendo a disposición de las autoridades correspondientes a las personas involucradas”, detalló.

Ejército puede detener en flagrancia, pero expertos advierten límites en su actuar

Este hecho generó cuestionamientos sobre si el Ejército tiene facultades para capturar a civiles y bajo qué condiciones puede hacerlo.

De acuerdo con analistas en seguridad, la intervención militar en tareas de seguridad pública es legal, pero está limitada y debe ser complementaria a la labor de la Policía Nacional Civil (PNC).

Francisco Quezada, analista de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que la ley sí permite al Ejército actuar en situaciones específicas, especialmente cuando se trata de flagrancia.

“El Ejército puede intervenir. En este caso, que se ve que detienen a una persona, el Ejército puede detener personas. El Ejército sí puede detener, pero una orden de aprehensión únicamente la puede hacer la inteligencia a través de la Policía”, afirmó.

Añadió que los militares sí pueden solicitar documentos a los ciudadanos, llevar a cabo requisas y capturarlos en flagrancia, pero tienen que ponerlos a disposición de la PNC o de un juez tras el operativo.

El exministro de Gobernación David Napoleón Barrientos indicó que la detención es legal y destacó que, por el estado de Prevención, se amplía la participación del Ejército en seguridad interna.

“El Ejército de Guatemala, sobre todo cuando hay un estado de excepción, tiene facultades de intervenir en la seguridad pública”, indicó.

Cuestiona detención

El analista en seguridad Federico Reyes cuestionó la forma en que se llevó a cabo la detención observada en el video y señaló posibles irregularidades.

“Sí, realmente es un poco de uso de fuerza, un poco indebido”, expresó.

Reyes también enfatizó que el Ejército no está diseñado para asumir funciones de seguridad ciudadana de manera directa.

“Las fuerzas castrenses no están provistas para prestar seguridad ciudadana, aunque sí apoyo a las fuerzas de seguridad y el orden, en este caso que sería la Policía Nacional Civil”, afirmó.

El analista también consideró que este tipo de operativos debería contar con presencia policial.

Se consultó a la PNC sobre la captura del sujeto durante el operativo, pero no respondió a las interrogantes.