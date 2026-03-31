¿Qué dice el informe de la Conred por las inundaciones en Morales, Izabal y la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo?

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evaluó y emitió un informe técnico sobre el terreno donde se proyecta la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la aldea El Riachuelo, Morales, Izabal, en el cual concluye que el proyecto es viable, siempre que se cumplan las medidas de mitigación recomendadas.

De acuerdo con el informe, al cual tuvo acceso Prensa Libre, Duvalier Dossantos Recinos, director general de Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de la Defensa (Mindef), hizo la solicitud a la Conred el 16 de marzo pasado para la evaluación de la finca.

Un día después, personal técnico de la Conred efectuó la inspección de campo en el área y, el 23 de marzo —cuatro días antes de que colocaran la primera piedra y diera inicio la construcción de la cárcel—, la institución envió las recomendaciones y el resultado del estudio al Mindef.

De acuerdo con la evaluación, el terreno presenta tres quebradas de carácter perenne que atraviesan el área, lo cual podría generar inundaciones temporales durante la época lluviosa.

¿Qué debe ser atendido antes de construir?

Aunque el área está clasificada como de amenaza baja por inundaciones a nivel general, el análisis advierte que, a escala local, existen factores que deben ser atendidos antes de cualquier intervención.

“El terreno puede ser considerado para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando, previo a la ejecución de la obra, se implementen medidas adecuadas de saneamiento y drenaje que permitan controlar y conducir las aguas de lluvia”, señala el documento.

El informe también advierte que el cambio de uso del suelo, así como la construcción de plataformas y movimientos de tierra, podrían alterar el comportamiento natural de los afluentes de agua de la finca y aumentar la susceptibilidad a inundaciones si no se implementan obras adecuadas.

¿Qué recomienda Conred?

La Conred recomienda que, previo al inicio del proyecto, se efectúen estudios hidrológicos detallados que permitan evaluar las condiciones actuales del terreno y proyectar el impacto de la construcción, con el fin de diseñar sistemas eficientes de drenaje y manejo de aguas pluviales.

Otro de los aspectos señalados en el análisis es que el terreno se ubica en una zona clasificada como rural, según el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT) de Morales, donde el uso del suelo está orientado principalmente a actividades agropecuarias y asentamientos de baja densidad, por lo que el uso propuesto “no es compatible” con la planificación vigente.

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La institución indica que, con la implementación de medidas de mitigación y control, el proyecto podría reducir las condiciones actuales de vulnerabilidad asociadas a la falta de infraestructura para el manejo de escorrentías y anegamientos.

Entre las principales recomendaciones se incluye la construcción de sistemas adecuados de drenaje pluvial, la conservación de los cauces naturales y la implementación de obras hidráulicas que garanticen el manejo de las aguas durante eventos extremos. Además, se establece que estos estudios y obras deberán estar respaldados por profesionales colegiados activos y cumplir con la normativa vigente.

El informe subraya que cualquier intervención deberá contemplar medidas de saneamiento para evitar afectaciones tanto al proyecto como a las áreas aledañas, así como el cumplimiento de la Ley del Régimen Penitenciario y estándares de derechos humanos en la futura infraestructura.

Agregó que el área destinada para la construcción de la cárcel de máxima seguridad se ubica aproximadamente a 20 kilómetros del casco urbano municipal, con acceso por la ruta departamental. Según el análisis, el terreno se encuentra a 3 kilómetros de la aldea Quebrada Grande y a 7 kilómetros del río Motagua, en una zona sin presencia inmediata de viviendas ni infraestructura cercana.

“Lo que refleja un entorno predominantemente rural con baja densidad poblacional”, dice el escrito.

Autoridades colocan la primera piedra del Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL))

Mindef defiende la construcción de la cárcel

La construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, está suspendida de forma provisional por orden de la Sala de Apelaciones de ese departamento.

Los magistrados otorgaron el amparo provisional al considerar riesgos en el lugar donde se planea construir el centro carcelario.

“De llevarse a cabo la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, por estar próxima al área más grande del municipio, representaría un alto riesgo de inundación, lo que hará que se tenga que trasladar a los privados de libertad de emergencia, con las sabidas pérdidas materiales o humanas que esto representará”, cita la resolución.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, defendió la viabilidad del proyecto y aseguró que se basa en estudios técnicos, incluido un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

“La construcción se fundamenta en un informe de riesgo que saca la Conred; sin embargo, la Conred advierte que se puede corregir con algún tipo de construcción”, afirmó.

Agregó que ya tenía prevista la acumulación de agua en el terreno y que el proyecto está diseñado para evitar que se inunde.

“Va esa contención dentro de la construcción; por lo tanto, no va a haber peligro de inundación”, explicó.

El funcionario añadió que las condiciones del terreno han sido evaluadas por especialistas.

“No estamos hablando de niveles de inundación, estamos hablando de niveles de acumulación de agua (…) los estudios nos dicen que no va a haber inundación o podemos manejar la acumulación de agua”, comentó.