Prisión en Izabal eliminará celdas colectivas y operará con módulos reforzados de alta seguridad

La nueva cárcel de máxima seguridad “El Triunfo”, que el Gobierno construye en Morales, Izabal, tendrá capacidad para albergar a dos mil privados de libertad y contará con un diseño basado en estándares internacionales, con celdas compartidas por un máximo de dos reos, según datos revelados por las autoridades este viernes 27 de marzo.

De acuerdo con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el centro penitenciario dispondrá de aproximadamente mil 32 celdas distribuidas en 12 módulos, construidos con estructuras prefabricadas de hormigón reforzado, diseñadas para ofrecer mayor resistencia y control.

El funcionario explicó que el modelo contempla la eliminación de celdas colectivas, a diferencia de otros centros del país, y que se regirá por las denominadas normas Mandela, que establecen condiciones mínimas para el tratamiento de los privados de libertad.

“La cárcel no tendrá celdas colectivas, serán compartidas por un máximo de dos reos”, afirmó Villeda.

Además, el centro será destinado exclusivamente a personas ya sentenciadas, con perfiles considerados de alta peligrosidad, cuya asignación estará a cargo de jueces de ejecución.

El proyecto incluye anillos de seguridad amplios en coordinación con el Ejército de Guatemala, con el objetivo de evitar que estructuras criminales operen en los alrededores o que familiares de los reos se establezcan en las cercanías.

Las autoridades también prevén controles estrictos de visitas, ingreso de objetos y un sistema de registro digital de todos los procesos administrativos del sistema penitenciario.

Asimismo, la prisión será administrada por personal nuevo, que actualmente está en proceso de reclutamiento y capacitación, con el fin de evitar prácticas irregulares detectadas en otros centros carcelarios.

Construcción y características

La obra estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. Según el Ministerio de la Defensa, Henry Sáenz, el diseño fue elaborado con apoyo de equipos técnicos del Ministerio de Gobernación y asesoría de expertos internacionales.

Debido a que se trata de una instalación estratégica de seguridad nacional, las autoridades indicaron que no divulgarán detalles específicos sobre capacidades, distribución interna o características técnicas más allá de la capacidad total del recinto.

No replica modelo extranjero

El Gobierno aseguró que el proyecto no sigue el modelo carcelario implementado en El Salvador.

Según el Ministerio de la Defensa, el sistema guatemalteco prioriza el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de órdenes judiciales y el debido proceso.

“No seguimos otro modelo que no sea el respeto a la persona humana y a su integridad”, indicaron las autoridades en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel insignia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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