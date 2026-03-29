¿Qué grupo del narcotráfico operaría en Izabal, lugar donde se planea construir la nueva cárcel de máxima seguridad?

Las disputas por la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal, ocurren en una zona donde operan estructuras del narcotráfico, dijo el presidente Bernardo Arévalo en sus redes sociales, tras un amparo que dejó en suspenso la obra.

Arévalo afirmó que “las redes del narcotráfico local se iban a oponer a una cárcel que implica la presencia de fuerzas de seguridad que obstaculizarán sus operaciones”.

De acuerdo con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC), en Morales, Izabal, viven los cabecillas y la familia de Los Mendoza y Los Berganza, estructuras dedicadas al trasiego de drogas y la explotación ilegal de jade.

El MP indicó que en Guatemala han operado clanes familiares ligados al narcotráfico, como Los Huistas, Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Chamalé, los cuales han controlado rutas estratégicas para el tráfico de drogas y el contrabando.

Según el análisis de la fiscalía, estas estructuras han tenido “una participación fundamental en el control del tráfico de drogas y el contrabando” y han dominado zonas cercanas a las fronteras con México, El Salvador y Honduras.

La investigación de narcóticos señala que Los Mendoza han aumentado sus operaciones en la explotación y tráfico ilegal de jade. Además, han construido un hospital privado en Morales, considerado como uno de los más grandes del municipio.

En Morales, el Organismo Ejecutivo comenzó la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la finca El Triunfo, extinguida al narcotraficante condenado en EE. UU. a 25 años de prisión, Mario Ponce Rodríguez.

“En 40 años, ningún gobierno quiso asumir la responsabilidad de invertir en infraestructura penitenciaria. Nosotros haremos la primera cárcel de máxima seguridad: El Triunfo”, escribió Arévalo en sus redes sociales.

Según el Ministerio Público, siete propiedades vinculadas a Ponce pasaron a manos del Estado en julio del 2015.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó el pasado 19 de marzo que el terreno ha sido utilizado históricamente como corredor del narcotráfico.

“A esta persona, en su momento, se le extinguieron siete enormes fincas, una de las cuales es donde vamos a construir la cárcel. Ahí toda la vida fue un punto de trasiego de drogas, y hoy lo sigue siendo, porque incluso ahora esto ha mutado no solo en trasiego de drogas, sino también en trasiego de jade, porque hay mucha minería ilegal, y también en trasiego de oro. Es un corredor”, dijo en esa ocasión.

Añadió que el Estado busca recuperar el control del área mediante el proyecto.

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Autoridades del Ministerio Público presentan información sobre la presencia de clanes del narcotráfico en Guatemala, entre ellos Los Mendoza, en Morales, Izabal, durante una actividad de la Fiscalía de Narcoactividad. (Foto Prensa Libre)

Cárcel en Izabal genera conflicto

La cárcel El Triunfo tendrá capacidad para más de dos mil privados de libertad y está diseñada para aislar a cabecillas de maras y del crimen organizado.

El 27 de marzo, autoridades colocaron la primera piedra del proyecto en la finca ubicada en la aldea Quebrada Grande, en Morales.

Menos de 24 horas después, una sala ordenó suspender los trabajos de construcción de forma provisional.

La resolución señala que el proyecto podría implicar riesgos, como inundaciones, lo que representaría un “alto riesgo para la población”.

“Ya están comenzando a evidenciar a sus operadores y socios en estas actividades criminales. Que no se equivoquen: no vamos a detenernos. La seguridad de las y los guatemaltecos no es negociable”, señaló Arévalo tras la resolución de la sala.

La cárcel de máxima seguridad El Triunfo tendrá capacidad para más de dos mil privados de libertad y busca aislar a cabecillas del crimen organizado. (Foto Prensa Libre: Gobierno de Guatemala)

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Protestas por cárcel en Morales

Desde febrero, el alcalde de Morales, Maynor Portillo, expresó su rechazo al proyecto y advirtió posibles bloqueos.

El jefe edil afirmó que no fue consultado sobre la construcción, mientras autoridades aseguran que sí se han sostenido acercamientos con comunidades cercanas.

El 19 de marzo, Villeda indicó que han identificado que las personas que protestan contra la construcción de la cárcel no viven cerca del proyecto y que la última manifestación fue orquestada por Maynor Portillo, alcalde de Morales, Izabal.

“La última protesta que yo vi era una protesta montada por el alcalde de Morales, donde llegaron aproximadamente cien personas, entre niños, mujeres y hombres”, comentó el funcionario.

“Es raro que estas protestas no se hayan dado cuando estos bienes servían para trasegar drogas y estaban en manos de grupos narcotraficantes y personas armadas que se mantenían permanentemente ahí, sembrando el terror”, añadió ese día.