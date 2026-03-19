¿De qué narcotraficante era la finca en donde se construirá la cárcel de máxima seguridad en Izabal?

En Morales, Izabal viven y operan los presuntos cabecillas del clan Los Mendoza, una estructura dedicada a la explotación ilegal de jade y al trasiego de drogas, de acuerdo con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC).

En abril del 2026 se tiene previsto comenzar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en ese municipio; sin embargo, desde que el Ministerio de Gobernación anunció el lugar surgieron manifestaciones en contra del proyecto. A criterio del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, los inconformes han sido identificados y no son habitantes del sector.

El funcionario explicó que la cárcel se edificará en una finca que le fue extinguida a un narcotraficante sentenciado a 25 años de prisión en Estados Unidos. Comunicación Social del Mingob indicó que los inmuebles pertenecían a Mario Ponce Rodríguez. Según el Ministerio Público, siete propiedades de Ponce, ubicadas en Morales, pasaron a manos del Estado en julio del 2015

Villeda afirmó que esa finca ha sido un punto de trasiego de drogas y que, a la fecha, aún lo sigue siendo. Incluso, añadió que ahora también han detectado el trasiego de jade.

“A esta persona, en su momento, se le extinguieron siete enormes fincas, una de las cuales es donde vamos a construir la cárcel. Ahí toda la vida fue un punto de trasiego de drogas, y hoy lo sigue siendo, porque incluso ahora esto ha mutado no solo en trasiego de drogas, sino también en trasiego de jade, porque hay mucha minería ilegal, y también en trasiego de oro. Es un corredor”, dijo el ministro.

Agregó que el Estado utilizará esas fincas para construir la cárcel y recuperar el control del área.

“Es ahí donde vamos ahora a utilizar esas mismas fincas que fueron compradas con dinero proveniente de las actividades relacionadas con el narcotráfico, y la vamos a utilizar para un propósito particular, garantizar la seguridad de los guatemaltecos y trasladar a esas, cárceles, a estos delincuentes peligrosos que de alguna manera son los que provocan toda esta violencia”, indicó.

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¿Quién era Ponce Rodríguez?

De acuerdo con evidencias presentadas por la fiscalía durante el juicio, Ponce Rodríguez recibió entre 500 y 2 mil kilogramos de cocaína que llegaban en aviones a pistas aeronáuticas clandestinas de Guatemala. Luego ordenaba a otras personas trasladar la droga a un lugar donde permanecía hasta que era enviada a México y, desde allí, a Estados Unidos.

Algunos testimonios describieron negociaciones entre Ponce Rodríguez y narcotraficantes colombianos sobre dos cargamentos de cocaína de mil kilogramos que llegaban desde América del Sur a Honduras y Guatemala.

Las evidencias mostraron que Ponce Rodríguez dividía sus inversiones en cargamentos de cocaína en partes iguales con quienes se la enviaban.

El narcotraficante cobraba un arancel por recibir la droga en Honduras, dinero que, según documentos del proceso judicial, era utilizado para sobornar a funcionarios y facilitar la distribución de la cocaína.

Mario Ponce Rodríguez es trasladado por agentes de la Policía de Honduras durante su extradición a EE. UU., el 15 de diciembre del 2011, en Tegucigalpa. El narcotraficante fue llevado en helicóptero hacia una prisión de máxima seguridad y luego a la base aérea de Palmerola, desde donde fue enviado a Miami. Un intento de rescate armado fue frustrado antes de su ingreso al penal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Policía de Honduras capturó a Ponce Rodríguez en el Aeropuerto Internacional La Mesa, en San Pedro Sula, en mayo del 2011, tras arribar en un helicóptero en el que las autoridades hallaron restos de cocaína.

Ponce, de 42 años, permaneció más de siete meses en prisión en Honduras, bajo estrictas medidas de seguridad, por ser considerado uno de los lugartenientes del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien era uno de los hombres más buscados por las autoridades de su país y de Estados Unidos por ser cabecilla del cartel de Sinaloa.

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La cárcel estará lejos de comunidades

Según Villeda, la población más cercana a la finca donde estará el penal se encuentra a tres kilómetros, llamada Quebrada Grande, y la siguiente a 12 kilómetros.

Agregó que personal del Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo ha hablado con esas comunidades para explicar la construcción de la cárcel.

“Y nos han manifestado que no tienen ninguna oposición a los proyectos que está realizando el gobierno. Es más, ellos entienden que la cárcel les puede llevar a ellos una mayor seguridad”, aseguró.

Manifestación orquestada por el alcalde

Villeda indicó que han identificado que las personas que protestan contra la construcción de la cárcel no viven cerca del proyecto y que la última manifestación fue orquestada por Maynor Portillo, alcalde de Morales, Izabal. Consultado al respecto, el alcalde no respondió a las interrogantes sobre su postura ante las manifestaciones.

“La última protesta que yo vi, era una protesta montada por el alcalde de Morales, que donde llegaron aproximadamente cien personas, entre niños, mujeres y hombres”, comentó el funcionario.

“Es raro que estas protestas no se hayan dado cuando estos bienes servían para trasegar drogas y estaban en manos de grupos narcotraficantes y personas armadas que se mantenían permanentemente ahí, sembrando el terror”, añadió.

Al ser consultado sobre si el clan los Mendoza podría estar detrás de las protestas para evitar la construcción de la cárcel, Villeda evitó hacer un señalamiento directo y afirmó que aún se efectúan análisis de inteligencia para establecerlo.

“Con respecto a lo de la cárcel de Izabal y la posibilidad de que grupos criminales estén manipulando y evitando que se vaya a construir esta cárcel, pues bueno, nosotros estamos haciendo estos análisis de inteligencia, no quiero adelantar opinión en ese aspecto porque no quiero señalar sin tener la prueba concreta que demuestre lo que estoy afirmando”, comentó.