Barcos, droga y un exalcalde: así operaba “el Padrino”, el narcotraficante guatemalteco condenado a 24 años de prisión en EE. UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó este 17 de marzo que el guatemalteco Marlon Alexis Aguilar Reyes, de 44 años, conocido como "Padrino", fue sentenciado a 24 años y 4 meses de cárcel por conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Agregó que la condena fue dictada luego de un acuerdo de culpabilidad el 23 de julio del 2025.

Según documentos judiciales, Aguilar Reyes dirigía una estructura criminal en Guatemala que recibía cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica por vía marítima y los trasladaba hasta la frontera con México, desde donde eran enviados hacia Estados Unidos.

"Entre los miembros de la organización se encontraba un miembro de un cartel mexicano, un agente de la ley corrupto y el exalcalde de Tecún Umán, Guatemala", indicó EE. UU.

De acuerdo con los registros, Aguilar coordinaba las operaciones y contaba con respaldo de funcionarios y actores políticos locales para facilitar el traslado de droga y dinero.

En el 2018, interceptaciones telefónicas revelaron múltiples operaciones lideradas por Aguilar Reyes. En abril de ese año negoció la venta de 100 kilogramos de cocaína por US$1.2 millones, mientras que en otra comunicación coordinó con narcotraficantes mexicanos la transferencia de US$5.877 millones hacia su organización.

En una de las conversaciones, revelan cómo ocurrió un homicidio en mayo del 2018 cerca del río Suchiate, en Ayutla, San Marcos. Aguilar ordenó documentar el crimen para demostrar a un político local que “el tipo era un maldito estorbo”. Según los documentos judiciales, la víctima fue asesinada con la participación de un agente de seguridad.

"A lo largo de 2018, la investigación reveló que Aguilar Reyes negociaba acuerdos de cocaína multimillonarios en México; recibía información actualizada sobre el asesinato de un rival; y era notificado, a través de un agente de la ley corrupto, sobre la presencia de vehículos policiales guatemaltecos en las cercanías de una operación de narcotráfico", indicó el Departamento de Justicia de EE. UU.

El caso fue investigado por la Guardia Costera de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional, con apoyo de unidades especializadas de Guatemala.