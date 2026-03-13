¿Quién es “el 7”, el narco guatemalteco con orden de extradición a EE. UU.?

El 12 de marzo, Wilmer Alexander Hernández Cano, también conocido como “el 7”, fue capturado durante un operativo en Jalapa por presuntamente formar parte de una estructura de tráfico de fentanilo que opera en Guatemala.

De acuerdo con el MP, Hernández Cano es requerido para comparecer ante la Corte del Distrito de Rhode Island por el delito de conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla o sustancia que contenía fentanilo.

Agregó que la investigación de las autoridades estadounidenses identificó a una organización de tráfico de drogas que operaba entre Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos. Según las pesquisas, entre aproximadamente el 2025 y el 2026, Hernández fue responsable de adquirir y transportar varios kilogramos de fentanilo desde México.

Esta no es la primera vez que Hernández es detenido por tráfico de estupefacientes. Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo detuvieron en su negocio en Kentucky, EE. UU., el 5 de diciembre del 2019.

En esa ocasión, la Policía de esa ciudad y la DEA le incautaron una escopeta, cartuchos para escopeta y una bolsa con droga, una mezcla de heroína y fentanilo. Por estos hechos, se declaró culpable y la Corte del Distrito Oriental de Kentucky lo condenó a 60 meses (cinco años) de prisión, cuatro años de libertad supervisada y le impuso una multa de US$100.

Abogado de “El 7” argumentó anomalías en el operativo

La defensa de Hernández Cano presentó una moción ante la corte para suprimir varias declaraciones obtenidas por agentes federales, al argumentar que habían sido recabadas durante un interrogatorio ilegal sin que se le hubieran leído sus derechos.

El expediente detalla que durante la detención los agentes le informaron que se había encontrado una escopeta en su negocio, a lo que el acusado respondió que el arma había sido un regalo de su esposa.

El tribunal decidió sentenciarlo a cinco años de cárcel el 12 de diciembre del 2020 y, luego de cumplirla, fue deportado a Guatemala. Tras su llegada al país, una investigación detectó que Hernández seguía traficando drogas.

“La investigación identificó al requerido como miembro de la organización, y sus funciones incluían intermediar la venta de narcóticos y facilitar la distribución de narcóticos a los compradores”, indicó el MP.