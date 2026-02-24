La muerte del exalcalde de Dolores, Petén, estaría vinculada con la captura de los hermanos del actual jefe edil de ese municipio

A las 7.20 horas se registró un ataque armado en el barrio El Mirador, en Dolores, Petén, contra el exalcalde de ese municipio, Marvin Rolando Cruz Guzmán, de 55 años.

Las primeras investigaciones demuestran que Cruz llegaba a la finca familiar para alimentar a su ganado; iba a bordo de un picop con placas P-689DZB, cuando dos sujetos en una motocicleta le dispararon.

El exalcalde fue trasladado al Hospital de Poptún, Petén, donde murió al poco tiempo de ser ingresado. Según la Fiscalía Municipal de Dolores del Ministerio Público (MP), en la escena del crimen localizaron 47 indicios balísticos. El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que los sospechosos utilizaron fusiles para disparar contra Cruz.

De acuerdo con el informe oficial, el ataque contra Cruz podría estar relacionado con la captura de los hermanos Carlos Obediel, Ronal Alexis y Héctor Rubén Morales Guerra, señalados por Estados Unidos de formar parte de una estructura del narcotráfico y trasegar cocaína en Honduras, Guatemala y México.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, los tres detenidos son hermanos de Francisco Morales Guerra, actual alcalde de Dolores, Petén.

“El día en que fueron capturados los tres hermanos del alcalde actual de Dolores, Petén, dicha información fue difundida a través de la red social Facebook; observaron que en los comentarios publicados por diversos usuarios se señalaba que Marvin Cruz presuntamente habría colaborado con las autoridades proporcionando información que derivó en las detenciones”, detalla el informe.

Además, señala que dentro de la investigación existen testimonios que indican que Cruz participaría como candidato a alcalde en Dolores.

“Los señalamientos surgieron en un contexto en el que se aproximan las campañas electorales, ya que, según refieren, tenía la intención de participar como candidato a un cargo público, situación que, a su criterio, pudo haber generado especulaciones, comentarios malintencionados y posibles conflictos que afectaran su integridad”, detalla el escrito.

La PNC y el MP dan seguimiento a dos líneas de investigación: una por represalias de parte de la estructura criminal a la que pertenecen los hermanos Morales Guerra, y la segunda, política, por su posible participación en las elecciones generales del 2027.

¿Quiénes son los hermanos del alcalde de Dolores, Petén?

Carlos Obediel, Ronal Alexis y Héctor Rubén Morales Guerra fueron capturados en Petén el 20 de febrero por estar vinculados en la conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia con cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a EE. UU.

Una investigación de las autoridades identificó una organización de tráfico de drogas que operaba en América del Sur, Central y del Norte, responsable de trasladar grandes cantidades de cocaína a EE. UU., de acuerdo con el MP.

Carlos Obediel, Ronal Alexis y Héctor Rubén Morales Guerra comparecen en tribunales tras su captura, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.(Foto Prensa Libre:)

“Las autoridades identificaron a los requeridos como miembros de la organización desde aproximadamente el 2006 hasta, por lo menos, mayo del 2024”, dijo el MP.

El MP agregó que, durante ese período, fueron responsables de transportar, dirigir y administrar parte de las actividades de tráfico de cocaína en Honduras, Guatemala y México.

Se solicitó una postura al alcalde Francisco Morales Guerra por la captura de sus hermanos y la posible vinculación con el ataque contra el exalcalde, pero no respondió las preguntas.