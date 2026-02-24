Marvin Cruz Guzmán, exalcalde de Dolores, Petén, muere en ataque armado

El exalcalde de Dolores, Petén, Marvin Cruz Guzmán, murió atacado a balazos este martes 24 de febrero.

Según información preliminar, el exfuncionario fue atacado en el ingreso a su finca, donde se transportaba en un vehículo blindado; sin embargo, los disparos lo impactaron.

El picop quedó con varias perforaciones de bala en la puerta del piloto.

Se desconoce el motivo del ataque contra Cruz Guzmán.

La Municipalidad de San Benito publicó una esquela en la que lamentó la muerte del exjefe edil.

Según medios locales, el ataque armado se registró en Dolores.

Añadieron que bomberos trataron de auxiliar a la víctima, quien sufrió heridas graves.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), un equipo de la delegación de la Dirección Especializada en Investigación Criminal se encuentra en la escena del crimen para resguardar el área, en espera del procesamiento correspondiente por parte del personal técnico competente.

El ataque se registró en la calle La Pimienta, barrio La Amistad, municipio de Dolores, agregó.

Según la PNC, en el lugar localizaron el vehículo P-689DZB, en el que se conducía el exalcalde, quien, herido, fue trasladado al Hospital Distrital de Poptún, pero murió cuando era ingresado.

Con información de César Soler