Revelan más detalles del asesinato de Edgar Aníbal Ramos Salazar, excandidato a alcalde de Concepción Las Minas por el partido Vamos

Las primeras pesquisas indican que Edgar Aníbal Ramos Salazar, de 47 años, se encontraba en el interior de su negocio, Surty Bodega La Ceiba, en el caserío San Jerónimo, Guacamayas, Concepción Las Minas, Chiquimula, cuando unos sujetos ingresaron y le dispararon.

Ramos Salazar fue candidato a alcalde de ese municipio por el partido Vamos en las elecciones del 2023 y, según su familia, no había recibido amenazas de muerte.

Las investigaciones refieren que el hecho ocurrió a las 5.35 horas de este jueves y que la víctima tenía cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Las autoridades hallaron 37 indicios en la escena, según el informe oficial.

Vecinos relataron que Ramos residió en Estados Unidos, donde formó una familia, y que fue deportado a Guatemala en el 2017. Seis años después, intentó llegar a un cargo de elección popular, pero no fue electo.

Surty Bodega La Ceiba, el negocio donde fue atacado a balazos Edgar Aníbal Ramos Salazar la madrugada del jueves, en San Jerónimo, Concepción Las Minas. (Foto Prensa Libre: Google Maps)

Sin energía eléctrica antes de escuchar los disparos

Los vecinos relataron que Ramos abrió su negocio antes de las 5.30 horas y, minutos más tarde, se escucharon detonaciones de arma de fuego.

“Nos parece raro que la energía eléctrica se fue solo en nuestro sector, como a eso de las 23 horas”, dijeron los entrevistados a las autoridades.

“Aníbal era muy conocido en el lugar, porque era un comerciante reconocido que alquilaba máquinas excavadoras. No se sabe por qué lo mataron, no tenía problemas con nadie, era muy querido”, comentaron los vecinos.

Sospechan que sicarios vigilaban al excandidato

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, los sicarios habrían vigilado a Ramos durante varios días, pero señalaron que aún se investiga el móvil del ataque.