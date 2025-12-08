Tres alcaldes en funciones han muerto por heridas de bala en los últimos dos años en Guatemala

En dos años, tres alcaldes en funciones han sufrido agresiones violentas en Guatemala, según un recuento y documentación, mientras se avanza en los procesos de investigación para dar con los presuntos responsables de los crímenes.

Los tres jefes ediles que han sufrido los ataques violentos ganaron las alcaldías con la agrupación política Vamos que gobernó en 2020-2024.

El caso más reciente ocurrió el pasado sábado 6 de diciembre, cuando desconocidos atacaron al alcalde Masagua, Escuintla y falleció al ingreso de un hospital por las heridas causadas.

Alcalde de Vamos baleado en 2024

El primer caso registrado ocurrió el 5 de abril del 2024, cuando Francis Daniel Chavajay Herrera, alcalde de San Juan La Laguna, Sololá, fue hallado con heridas de arma de fuego en una vivienda ubicada en un condómino de la Carretera a El Salvador. El jefe edil había ganado el cargo con el partido Vamos.

Chavajay Herrera era uno de los alcaldes cercanos al diputado Allan Rodríguez, a quien ambos representaban en el mismo distrito político.

Alcalde atacado en ruta al Atlántico

El segundo caso ocurrió el 26 de febrero del 2025, cuando desconocidos atacaron a Gerson Saúl Ajcuc Xot, alcalde de Chuarrancho, Guatemala, mientras circulaba en el kilómetro 12 de la cuesta El Águila, en la ruta al Atlántico.

Ajcuc Xot fue emboscado en su vehículo, y las investigaciones señalaron que miembros del Barrio 18 habrían ejecutado el ataque, por el que supuestamente recibieron Q10 mil como pago.

En este caso, la Policía Nacional Civil (PNC) abrió tres hipótesis: crimen político, ajuste de cuentas o vínculos con crimen organizado. El Ministerio Público (MP) también realizó capturas de presuntos sicarios, incluido el motorista que habría participado en la ejecución.

Alcalde emboscado en actividad navideña

El tercer hecho registrado ocurrió el sábado 6 de diciembre del 2025, en Masagua, Escuintla, donde fue atacado el jefe edil Nelson Luciano Marroquín Marroquín, mientras participaba en un festejo navideño en la comunidad.

Se informó que asumirá la alcaldía de Masagua el concejal primero, Israel Castillo Ortega, quien ya había ocupado ese cargo en el mismo municipio de Escuintla.

Exjefe edil atacado

En el recuento de agresiones, también se incluye un atentado contra Alexis Quevedo, exalcalde de Santa María Ixhuatán, ocurrido el 13 de noviembre del 2024, en el cual resultó herido.

El hecho violento se registró en el kilómetro 57.5 de la carretera a Barberena, Santa Rosa.

Dos ediles fallecen por causas naturales

Durante el período 2024-2025, también se registró el deceso de dos alcaldes en funciones, asociado a causas naturales.

Manuel Augusto Navas, alcalde de Santiago Sacatepéquez, falleció el 9 de noviembre del 2024; mientras que Rudy Gordillo Velasco, alcalde de Nentón, Huehuetenango, murió el 22 de julio del 2025.

Ataques contra alcaldes y excandidatos

Estos son algunos de los sucesos más recientes de ataques armados contra funcionarios de gobiernos locales y candidatos ocurridos en 2025.

José Elías Ramírez — excandidato a alcalde de El Tejar

Fecha: 8 de noviembre del 2025

Ramírez fue atacado a balazos. Según las primeras pesquisas, el ataque ocurrió cuando se acercaba a su vehículo y fue interceptado por hombres fuertemente armados, disfrazados como albañiles, que abrieron fuego de manera directa.

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con disputas locales o con intereses vinculados a obra pública municipal. A poco más de una semana del ataque, no se han reportado capturas vinculadas al caso y el Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Luis Armando Mota — excandidato a alcalde de Tiquisate y presidente de Cocode

Fecha: 7 de septiembre del 2025

Mota fue asesinado durante una feria escolar conocida como Paseo Las Sombrillas, donde asistían estudiantes, maestros y padres de familia. Sujetos armados ingresaron al evento y dispararon directamente contra él, provocando caos entre los asistentes.

El MP revisa grabaciones de cámaras y analiza posibles conflictos comunitarios ligados a su rol como dirigente local. Las líneas de investigación incluyen rivalidades internas, intereses de grupos criminales y disputas territoriales.