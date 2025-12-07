Familiares y vecinos esperan entrega de restos del alcalde Nelson Marroquín; el MP continúa con la investigación

Se espera que el féretro del alcalde Nelson Luciano Marroquín Marroquín llegue la tarde de este domingo 7 de diciembre a la Municipalidad de Masagua, Escuintla. El jefe edil fue atacado a balazos el sábado en la aldea Obero, durante un desfile navideño, y debido a la gravedad de las heridas falleció mientras era trasladado al hospital.

El ambiente festivo que días atrás se percibía en el parque central, con guirnaldas y luces de colores, cambió este domingo. En su lugar se observan moñas negras y coronas de flores, por el luto que viven los vecinos de Masagua.

Dentro del edificio municipal se retiraron los adornos navideños y se colocaron flores y globos blancos en el espacio donde se dará el último adiós a Marroquín, quien fue electo alcalde por el partido Vamos para el período 2024-2028.

En el municipio hay un ambiente de zozobra y consternación por el ataque armado, que ocurrió durante el recorrido del desfile navideño en la aldea Obero, alrededor de las 19.50 horas. El alcalde caminaba junto a su esposa por el callejón Hermano Pedro, entregando juguetes a los niños, cuando le dispararon.

Alrededor de la municipalidad se observa la presencia de fiscales e investigadores del Ministerio Público (MP), de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC).

El MP informó que la Fiscalía Municipal de Puerto San José se encargará de las pesquisas relacionadas con el caso. En el lugar del ataque se encontraron tres casquillos y una ojiva, los cuales fueron embalados y entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis balístico.

Según el MP, como parte de la investigación se extrajeron videos de cámaras de vigilancia a la 1.00 de la madrugada de este domingo y se realizaron entrevistas a distintas personas para fortalecer las líneas de investigación. Además, se coordinó con la Policía Nacional Civil medidas de seguridad para el velorio y el sepelio del alcalde.