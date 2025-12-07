Familiares y vecinos esperan entrega de restos del alcalde Nelson Marroquín; el MP continúa con la investigación

Sucesos

Familiares y vecinos esperan entrega de restos del alcalde Nelson Marroquín; el MP continúa con la investigación

En la Municipalidad de Masagua, Escuintla, se dará el último adiós al alcalde Nelson Luciano Marroquín Marroquín, quien fue atacado a balazos el sábado durante un desfile navideño.

En el interior de la Municipalidad de Masagua se retiran los adornos navideños para colocar coronas de flores y globos blancos en el espacio donde será ubicado el féretro del alcalde Nelson Luciano Marroquín Marroquín. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

Se espera que el féretro del alcalde Nelson Luciano Marroquín Marroquín llegue la tarde de este domingo 7 de diciembre a la Municipalidad de Masagua, Escuintla. El jefe edil fue atacado a balazos el sábado en la aldea Obero, durante un desfile navideño, y debido a la gravedad de las heridas falleció mientras era trasladado al hospital.

El ambiente festivo que días atrás se percibía en el parque central, con guirnaldas y luces de colores, cambió este domingo. En su lugar se observan moñas negras y coronas de flores, por el luto que viven los vecinos de Masagua.

Dentro del edificio municipal se retiraron los adornos navideños y se colocaron flores y globos blancos en el espacio donde se dará el último adiós a Marroquín, quien fue electo alcalde por el partido Vamos para el período 2024-2028.

En el municipio hay un ambiente de zozobra y consternación por el ataque armado, que ocurrió durante el recorrido del desfile navideño en la aldea Obero, alrededor de las 19.50 horas. El alcalde caminaba junto a su esposa por el callejón Hermano Pedro, entregando juguetes a los niños, cuando le dispararon.

Alrededor de la municipalidad se observa la presencia de fiscales e investigadores del Ministerio Público (MP), de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC).

El MP informó que la Fiscalía Municipal de Puerto San José se encargará de las pesquisas relacionadas con el caso. En el lugar del ataque se encontraron tres casquillos y una ojiva, los cuales fueron embalados y entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis balístico.

Según el MP, como parte de la investigación se extrajeron videos de cámaras de vigilancia a la 1.00 de la madrugada de este domingo y se realizaron entrevistas a distintas personas para fortalecer las líneas de investigación. Además, se coordinó con la Policía Nacional Civil medidas de seguridad para el velorio y el sepelio del alcalde.

Frente a la Municipalidad de Masagua se colocaron carpas y sillas para los vecinos que desean dar el último adiós al alcalde Nelson Luciano Marroquín Marroquín. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Escuintla Masagua Nelson Luciano Marroquín Marroquín Violencia Violencia en Escuintla 
