Microbús se estrella contra muro en la zona 18 y deja varios pasajeros heridos

Un microbús colectivo se estrelló este sábado 23 de mayo contra un muro en la Diagonal 25, frente al cementerio Los Caracoles, zona 18 capitalina, y dejó varios pasajeros heridos, algunos de los cuales salieron expulsados de la unidad, informaron autoridades de tránsito y testigos.

El oficial Silvin López, de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, indicó que varias personas resultaron lesionadas y que una mujer se encuentra en estado grave.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó en sus redes sociales que el hecho ocurrió en la Diagonal 25, frente al cementerio Los Caracoles. Agregó que quedó cerrado el paso de la colonia Maya hacia El Limón, por lo que recomendó utilizar el tramo de colonia Maya hacia el bulevar San Rafael y salir a la ruta al Atlántico.

Testigos señalaron que el conductor del microbús circulaba a excesiva velocidad mientras, presuntamente, competía por pasajeros.

“Es lamentable que no sean responsables al volante. Por culpa de ellos hay una señora gravemente herida sobre la cinta asfáltica, porque salió expulsada del microbús”, expresó uno de los testigos.

Otro testigo agregó que familiares de la mujer afectada presentarán denuncias contra el piloto del microbús para que se investigue su responsabilidad en el hecho.

¡Urgente, urgente!



⚠️ Microbús colisiona contra muro, hay varias personas lesionadas y una mujer en estado grave, informa oficial Silvin López.



📍 Hecho vehicular sucedió en Diagonal 25 frente a Cementerio Los Caracoles.



⚠️ No hay paso de colonia Maya para colonia El Limón.… pic.twitter.com/CznrUpTc0I — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 23, 2026

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