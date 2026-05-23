Microbús se estrella contra muro en la zona 18 y deja varios pasajeros heridos

Sucesos

Microbús se estrella contra muro en la zona 18 y deja varios pasajeros heridos

Un microbús se estrelló contra un muro en la zona 18 capitalina y dejó varios pasajeros heridos, algunos expulsados de la unidad.

|

time-clock

Bomberos y agentes de tránsito atienden a pasajeros heridos luego de que un microbús colectivo se estrellara contra un muro en la Diagonal 25, frente al cementerio Los Caracoles, zona 18 capitalina. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Bomberos y agentes de tránsito atienden a pasajeros heridos luego de que un microbús colectivo se estrellara contra un muro en la Diagonal 25, frente al cementerio Los Caracoles, zona 18 capitalina. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Un microbús colectivo se estrelló este sábado 23 de mayo contra un muro en la Diagonal 25, frente al cementerio Los Caracoles, zona 18 capitalina, y dejó varios pasajeros heridos, algunos de los cuales salieron expulsados de la unidad, informaron autoridades de tránsito y testigos.

El oficial Silvin López, de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, indicó que varias personas resultaron lesionadas y que una mujer se encuentra en estado grave.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó en sus redes sociales que el hecho ocurrió en la Diagonal 25, frente al cementerio Los Caracoles. Agregó que quedó cerrado el paso de la colonia Maya hacia El Limón, por lo que recomendó utilizar el tramo de colonia Maya hacia el bulevar San Rafael y salir a la ruta al Atlántico.

Testigos señalaron que el conductor del microbús circulaba a excesiva velocidad mientras, presuntamente, competía por pasajeros.

“Es lamentable que no sean responsables al volante. Por culpa de ellos hay una señora gravemente herida sobre la cinta asfáltica, porque salió expulsada del microbús”, expresó uno de los testigos.

Otro testigo agregó que familiares de la mujer afectada presentarán denuncias contra el piloto del microbús para que se investigue su responsabilidad en el hecho.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito en Guatemala Frenemos los accidentes PMT de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '