Sucesos
Quién era y a qué se dedicaba Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar ultimado
Elías Ramírez Andrés, excandidato a alcalde de El Tejar, fue ultimado por hombres armados en Parramos, Chimaltenango.
Autoridades resguardan la escena donde murió baleado Elías Ramírez y una mujer, en Parramos. (Foto Prensa Libre)
Una de las calles de Parramos, Chimaltenango, fue escenario este sábado 8 de noviembre de un ataque armado contra Elías Ramírez Andrés, excandidato a la alcaldía de El Tejar, Chimaltenango.
Junto a Ramírez fue asesinada una mujer. En la escena del crimen, investigadores del Ministerio Público (MP) localizaron al menos 27 indicios balísticos.
Ramírez había participado como candidato a alcalde en las elecciones del 2023 por el partido Cabal, en las que obtuvo el segundo lugar.
El 14 de junio del 2023, desconocidos balearon la sede de dicho partido político, ubicada en un local comercial del área urbana de El Tejar.
Además de haber incursionado en la política, la víctima también tenía una constructora.
De acuerdo con el portal Guatecompras, su empresa recibió más adjudicaciones durante el Gobierno de Alejandro Giammattei por parte de alcaldías afines al mandatario.
La empresa habría ganado contratos por más de Q428.34 millones.
Según vecinos de El Tejar, Elías Ramírez era conocido en ese municipio porque en ocasiones hacia labora social.
La Comisaría 73 de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que ambas personas fallecidas presentaban múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Según el informe, testigos indicaron que se encontraban frente a una farmacia cuando varias personas, que se movilizaban en una camioneta negra y portaban chalecos antirreflectivos, les dispararon a las víctimas sin mediar palabra.
