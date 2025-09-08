Luis Armando Mota: cómo ocurrió el crimen, cuál es la hipótesis de la PNC y los hallazgos del MP sobre el ataque al excandidato

En Tiquisate, Escuintla, se encuentran consternados tras el asesinato de Luis Armando Mota, excandidato a alcalde y actual presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la comunidad El Arisco.

De acuerdo con datos del Ministerio Público, el crimen se registró el domingo 7 de septiembre de 2025, en la 1a. calle y 10a avenida, zona 4 de Tiquisate, durante un festival escolar con presencia de niños, docentes y padres de familia.

Las autoridades revisan grabaciones de cámaras de seguridad en el sector con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Luis Armando Mota?

De acuerdo con información preliminar, hombres armados irrumpieron en una feria gastronómica denominada Paseo Las Sombrillas, organizada por el Magisterio local como parte de las celebraciones patrias por la Independencia.

Testigos indicaron que los sicarios no se detuvieron pese a la presencia de estudiantes, profesores y familias, lo que desató escenas de pánico en la comunidad.

De acuerdo con testimonios de los asistentes, citados por medios locales, los atacantes dispararon directamente contra Luis Armando Mota, impactándolo en la espalda y la cabeza, lo que le causó la muerte de forma inmediata en el lugar.

Tras el ataque, los responsables lograron escapar sin ser identificados.

De acuerdo con las pesquisas de MP, el cadáver de Mota presentaba nueve heridas de proyectil de arma de fuego. Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga sin ser identificados.

En la escena, los fiscales localizaron los siguientes indicios:

12 casquillos de arma de fuego de calibre ignorado.

1 proyectil de arma de fuego de calibre ignorado.

1 fragmento encamisado de proyectil de arma de fuego.

Víctimas indirectas del ataque contra Mota

Durante el tiroteo, una adolescente de 14 años y una mujer de 38 años -estudiante y maestra, respectivamente- resultaron heridas de gravedad. Ambos fueron auxiliados por socorristas y trasladados a un centro asistencial.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su estado de salud.

Trayectoria política de Luis Armando Mota

Luis Armando Mota participó en las elecciones municipales del 2023 como candidato a alcalde de Tiquisate por el partido político Podemos, donde obtuvo el segundo lugar, con una diferencia de menos de 300 votos respecto al actual alcalde, Héctor Cifuentes Ruano.

Mota se desempeñaba como presidente del Cocode de El Arisco, lo que lo mantenía en contacto con las dinámicas comunitarias y sociales del municipio.

Investigaciones y posibles móviles

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Estuardo Custodio Boteo, señaló de forma preliminar que el ataque podría estar relacionado con temas políticos, aunque aclaró que esta hipótesis aún está bajo investigación.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público solicitó las grabaciones de cámaras de videovigilancia de la municipalidad y de negocios cercanos para fortalecer la investigación y dar con los responsables del asesinato.

Consternación en la comunidad

El asesinato de Luis Armando Mota ha generado profunda indignación entre los habitantes de Tiquisate. Sus restos son velados en el Galpón Comunitario, donde vecinos y familiares le rinden homenaje y le darán el último adiós.

Este hecho de violencia, ocurrido en plena actividad escolar, refleja la vulnerabilidad de las comunidades frente al crimen organizado, dijeron vecinos, que agregaron que esto mantiene en alerta a la población de Escuintla.