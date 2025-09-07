Ultiman a Luis Mota, excandidato a alcalde de Tiquisate y presidente de un Cocode

Medios locales de Tiquisate y socorristas informaron que este domingo 7 de septiembre fue ultimado a balazos Luis Armando Mota.

La víctima, actual presidente de un Comité Comunitario de Desarrollo (Cocode) en la localidad de El Arisco, había participado en última contienda por el partido Podemos, quedando en segundo lugar.

De acuerdo con las versiones de medios locales, Mota participaba en un evento gastronómico organizado por centros educativos en Tiquisate.

Según datos preliminares, sicarios se acercaron al víctima y le hicieron varios disparos, por lo que falleció en el lugar.

Los Bomberos Voluntarios de la localidad confirmaron el ataque a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, e informaron que el hecho armado se producto después del mediodía de este domingo.

(Noticia en desarrollo)