Pandilleros buscan refugio legal para regresar a cárceles desde donde operaban ilícitos

Justicia

Pandilleros buscan refugio legal para regresar a cárceles desde donde operaban ilícitos

Unas 70 solicitudes y exhibiciones personales de internos evidencian intentos de reos por volver a coordinar homicidios y extorsiones.

|

Renovación 1

Cabecillas de pandillas y otros reos de alta peligrosidad se rehúsan a permanecer en la cárcel Renovación 1.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde que inició operaciones Renovación 1 en Escuintla, se han registrado más de 70 exhibiciones personales y solicitudes de traslado presentadas por privados de libertad ante los jueces, con la finalidad de poder regresar a las cárceles donde coordinaban hechos ilícitos, se indicó en el ministerio de Gobernación.(Mingob).

En una entrevista con Prensa Libre, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó que, en la primera etapa de Renovación 1, recibieron 60 solicitudes de exhibiciones personales. “La legislación garantista permite a los internos presentar estas solicitudes cuando se sienten agraviados, mientras que el Estado también cuenta con herramientas legales para proteger los derechos de los ciudadanos en la calle”, precisó.

“Lo que hemos logrado por primera vez es generar procesos legales dentro del sistema penitenciario que nos permiten responder a estas exigencias de la defensa de los privados de libertad y de los jueces, que son obviamente garantistas”, agregó el ministro.

Según explicó Jiménez, los jueces comprenden los motivos por los cuales ciertos internos son trasladados a Renovación 1, considerada la primera fase de un plan estratégico para recuperar el control del sistema penitenciario. Lamentó que Renovación 1 no persiga un modelo de castigo ni de rehabilitación tradicional.

LECTURAS RELACIONADAS

Pobladores de Sololá se manifiestan el viernes por la captura del líder indígena. (Foto tomada de la página de Facebook La Súper de Sololá)

Ligan a proceso a líder comunitario Esteban Toc

Foto de referencia. Dos organizaciones criminales ecuatorianas fueron declaradas terroristas por Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Quiénes son Los Choneros y Los Lobos, las organizaciones declaradas como terroristas por EE. UU.

“No rehabilitamos a los privados, pero tampoco los castigamos, porque minamos todos los privilegios que logran obtener. La Constitución y la ley contemplan la rehabilitación, pero requiere recursos y normativas que hoy no tenemos. Lo importante es aplicar criterios de control y seguridad”, subrayó.

En el caso de los líderes de pandillas, explicó que la estrategia se centra en intervenir directamente sobre los cabecillas, ya que la jerarquía de las pandillas determina las órdenes de violencia y sicariato. “Si queremos detener la alza de homicidios, debemos afectar esa línea de mando. Por eso trasladamos a cinco de los líderes más importantes a Renovación Uno, separados entre sí, para reducir los riesgos de confrontación interna”, detalló.

El ministro hizo énfasis en que estas medidas no implican violar derechos ni otorgar privilegios indebidos y agregó que el objetivo es controlar la violencia y reducir la capacidad de las pandillas para operar en las calles, sin comprometer la seguridad ni los derechos fundamentales.

Finalmente, destacó el papel del trabajo de inteligencia criminal, tanto dentro como fuera de las cárceles, como elemento clave para comprender la dinámica de los grupos criminales. “Obtenemos información sobre estructuras criminales que nos permite desmantelar operaciones y controlar riesgos. Esto es un esfuerzo integral que combina la acción policial con inteligencia, y no se limita solo a la visibilidad de las operaciones”, concluyó.

LECTURAS RELACIONADAS

COSTO MILLONARIO EN CARRETERA, CHIMALTENANGO. Se visit una carretera rural que conecta los municipios de Tecpn, San Juan Comalapa y San Martn Jilotepeque, del departamento de Chimaltenango. Esta carretera tiene un presupuesto de un poco ms de Q211 millones y debi ser completada en el 2023, a la fecha, junio de 2024 no han terminado la carretera. Se calcular, que est pavimentada solo 15 kilmetros de los 32 en total. En la imagen, situacin de la carretera. Juan Diego Gonzlez. 060624

PNC analiza prestar seguridad a constructoras que ejecutan obras viales en Chimaltenango, por amenazas de extorsión

Farruko Pop: Gorra roja plana asociada a la MS habría provocado confusión fatal en crimen de creador de contenido

Renovación

La cárcel Renovación 1, ubicada en Escuintla y levantada sobre los restos de la antigua prisión conocida como “El Infiernito”, fue inaugurada como un centro de máxima seguridad destinado a recluir a internos de alta peligrosidad. El penal cuenta con escáneres de rayos X, circuito cerrado de vigilancia, módulos para audiencias virtuales, clínica médica y comedor. Los reos trasladados deben portar uniforme anaranjado y ya no tienen acceso a pertenencias personales, como parte de un régimen más estricto.

A pesar de su infraestructura moderna, Renovación 1 ha enfrentado incidentes de violencia y corrupción. Operativos recientes permitieron el hallazgo de teléfonos, armas artesanales y hasta Q200 mil en efectivo dentro de la prisión. Investigaciones posteriores revelaron que guardias penitenciarios eran sobornados para facilitar llamadas de extorsión desde el interior, cobrando hasta Q1,000 diarios a los internos por el uso de sus celulares. En otro caso, un juzgado ligó a proceso a 26 personas vinculadas con una red de corrupción que operaba dentro del penal.

Desde su apertura, el Ministerio de Gobernación ha trasladado a líderes de pandillas y otros reos considerados de alta peligrosidad con el objetivo de limitar la coordinación de homicidios y extorsiones desde prisión.

ESCRITO POR:

José Manuel Patzán

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad, con 18 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo. Reconocido con el premio Periodista del Año de Prensa Libre en 2016.

Lee más artículos de José Manuel Patzán

ARCHIVADO EN:

Cárceles de Guatemala Francisco Jiménez Mara 18 Mara Salvatrucha Mingob Pandillas en Guatemala Prisiones de Guatemala Renovación 1 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS