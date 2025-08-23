Reos liberan a 13 rehenes tras motines en cárceles de El Boquerón y Pavoncito

El Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó este sábado 23 de agosto que 13 personas fueron liberadas tras los motines ocurridos en los centros carcelarios de El Boquerón, en Fraijanes, y Pavoncito, en San José Pinula.

Los disturbios comenzaron el viernes 22 de agosto, cuando internos se alzaron contra las autoridades penitenciarias y retuvieron como rehenes a guardias y empleados civiles.

“Los rehenes fueron liberados esta madrugada. El Estado no cedió ante estos criminales”, informó el ministro Francisco Jiménez, en un mensaje publicado en la red social X.

La cartera de Gobernación indicó que entre los retenidos había seis guardias del Sistema Penitenciario y al menos cuatro repartidores de alimentos que realizaban sus labores dentro de los recintos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los amotinados son integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, quienes protestaban por el traslado de diez de sus cabecillas a la prisión de máxima seguridad Renovación I, efectuado el 31 de julio.

En ese centro, los cabecillas permanecen aislados y sin acceso a teléfonos celulares, lo que ha generado tensiones dentro del sistema carcelario.

El motín del viernes se produjo apenas una semana después de otro incidente violento en una cárcel del país, en el que un guardia murió durante enfrentamientos.

Autoridades del Sistema Penitenciario sostienen que los recientes episodios responden a la estrategia de mayor control sobre los cabecillas de estructuras criminales, quienes desde las prisiones han dirigido extorsiones y coordinado ataques armados.

Hasta altas horas del viernes se mantenía una fuerte presencia de la Policía Nacional Civil en los alrededores de Pavoncito y El Boquerón.

La liberación de los rehenes fue confirmada en la madrugada de este sábado, aunque las autoridades no han detallado si ya retomaron el control total de los recintos.

