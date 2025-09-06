Ligan a proceso a líder comunitario Esteban Toc

El dirigente y ex vicealcalde indígena de Sololá Esteban Toc fue ligado a proceso la madrugada de este sábado 6 de septiembre, informaron el Ministerio Público y medios locales de Sololá

Los delitos que se le imputan son asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.

El ex vicealcalde comunitario es señalado por su participación en las protestas de 2023 contra las acciones del Ministerio Público (MP) hacia el partido Movimiento Semilla, con el cual Bernardo Arévalo ganó la Presidencia.

Sin embargo, una jueza le otorgó libertad condicional con varias medidas, como el pago de una multa de Q5 mil.

Toc también debe presentarse a firmar mensualmente a la Fiscalía de Sololá, tiene prohibición de salir del país y de comunicarse con otras personas coimputadas en el caso, informó el medio local La Super de Sololá.

El abogado defensor dijo a ese medio que "el caso constituye un ejemplo de criminalización de líderes indígenas".

Durante la audiencia fueron presentados videos de protestas, así como audios, pruebas que la jueza Gabriela José Espinosa consideró como válidos.

"Toc Tzay habría dirigido un grupo delictivo desde por lo menos el 26 de septiembre de 2023 al 15 de enero de 2024 a través del cual habría cometido los delitos señalados y que tenía su ámbito de operaciones en la Ruta Interamericana en los departamentos de Totonicapán y Sololá y en la zona 1 del departamento de Guatemala", dijo, entre tanto, el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

Este viernes 5 de septiembre, la Alcaldía Indígena de Sololá organizó una manifestación en rechazo a la detención de Toc.

Los manifestantes portaban pancartas con la consigna: “Libertad para Esteban Toc”. Además, colocaron banderas negras con blanco y la imagen de Toc como parte de la protesta.

Esteban Toc Tzay fue capturado el 28 de agosto. Tenía una orden de aprehensión vigente desde el 11 de abril del 2025.

De acuerdo con el medio, el 16 de enero próximo deberá celebrarse la audiencia de la etapa intermedia del caso.

Con información de Óscar García