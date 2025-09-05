Caso Melisa Palacios: defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín presenta recusación contra jueza

La defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señalados por la muerte de Melisa Palacios, por cuyo caso fueron enviados a juicio el 2 de septiembre, según resolución de la jueza Carol Yesenia Berganza, planteó una recusación contra la juzgadora.

Sin embargo, la jueza rechazó la recusación y envió el expediente a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, que deberá resolver si continúa conociendo el proceso contra los sindicados de asesinato de Palacios.

Además, derivado de la recusación, se suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas programada para el 8 de septiembre.

“No acepto, por no ser ciertas, las causales de recusación invocadas en mi contra por parte de los procesados María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle”, se lee en el documento con el que la jueza rechazó la recusación.

El 2 de septiembre, el Juzgado de Mayor Riesgo “C”, a cargo de Berganza, resolvió enviar a juicio a Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.

Tras esa resolución, quedaron sin efecto la audiencia de aceptación de cargos y la revisión de medidas de coerción, acciones que pretendía la defensa de los sindicados.

Es importante recordar que, durante la audiencia, la defensa de Bonilla solicitó a la jueza que se dictara clausura provisional del caso, con el argumento de que su patrocinada debe someterse a exámenes psiquiátricos.

Recusación durante audiencia

Cabe recordar que la abogada Victoria Gobern, defensora de Fernanda Bonilla, también presentó una apelación contra la resolución de la jueza, que rechazó la recusación planteada en la audiencia del 2 de septiembre.

En esa ocasión, Gobern argumentó que la juzgadora había emitido opinión sobre el caso.

Al respecto, la jueza explicó que no externó opinión, sino que dictó una resolución para dar paso a la etapa intermedia.

Posteriormente, el MP efectuó la imputación por la muerte de Melisa Palacios y explicó cómo ambos sospechosos habrían cometido el crimen.

Un audio, presentado por el MP como parte de los elementos de investigación, fue reproducido en la audiencia a solicitud de la Fiscalía. Esta lo presentó como prueba de la supuesta planificación del asesinato.

