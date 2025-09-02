Caso Melisa Palacios: Fernanda Bonilla y Luis Marroquín enfrentarán juicio por asesinato

El Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, resolvió este martes 2 de septiembre enviar a juicio a Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señalados por el Ministerio Público (MP) de ser responsables del asesinato de Melisa Palacios.

Con esta decisión, quedaron sin efecto la audiencia de aceptación de cargos y la revisión de medidas de coerción.

Durante la audiencia, la defensa de Bonilla solicitó a la jueza que se dictara clausura provisional del caso, con el argumento de que su patrocinada debe someterse a exámenes psiquiátricos.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Aquil, del Instituto de la Víctima, relató detalles de la escena donde fue hallado el cuerpo de Palacios. Según explicó, se habrían utilizado una piedra y un lazo para causarle la muerte por asfixia.

El MP mantiene su acusación contra ambos procesados por el delito de asesinato y pide que enfrenten debate oral y público.

A la audiencia también se presentó Anabella Chacón, madre de Melisa Palacios, quien ha acompañado el proceso desde su inicio.

El debate estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo C