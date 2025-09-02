Así reaccionó Fernanda Bonilla al escuchar la voz de Melisa Palacios clamando por su vida durante audiencia            

María Fernanda Bonilla, sindicada de homicidio en estado de emoción violenta, escuchó sin mostrar emociones el audio en el que Melisa Alejandra Palacios Chacón, la joven que murió en julio del 2021 en Zacapa, clama por su vida.

Durante la audiencia celebrada este martes 2 de septiembre, en el Juzgado de Mayor Riesgo C, Bonilla permaneció seria y atenta, mientras se reproducía la grabación que forma parte del expediente por el cual el Ministerio Público (MP) solicita que ella y José Luis Marroquín, señalado de encubrimiento propio, enfrenten juicio por asesinato.

El audio, obtenido por el MP como parte de los elementos de investigación, fue reproducido en la sala a solicitud de la Fiscalía, que lo presentó como prueba de la supuesta planificación del crimen. Las voces de las dos jóvenes se escuchan claramente. Melisa suplica y Fernanda la increpa:

Fernanda: "La contraseña y no te hago nada".

Melisa: "Por favor".

Fernanda: "Hablaste de mí, hablaste de ella, dijiste que éramos caseras o qué éramos, mujer".

Melisa: "Yo no dije eso, yo no dije nada".

Fernanda: "Dale viaje".

Melisa: Gritos.

La reacción de Bonilla fue fría. Ni una lágrima, ni un gesto de angustia, ni siquiera una mirada evasiva. Mientras el audio se escuchaba en la sala, la acusada mantuvo la vista fija al frente, en aparente calma.

Para la Fiscalía, esa actitud refuerza su solicitud de que ambos sindicados enfrenten debate oral y público. Según la imputación, Palacios fue vista con vida por última vez el 4 de julio del 2021, cuando pidió permiso para asistir al cumpleaños de una amiga.

Las autoridades sostienen que un día antes, la víctima mantuvo comunicación con Bonilla, con quien había tenido una relación previa. La jueza Carol Yesenia Berganza está a cargo del caso. Aún se espera que resuelva si el proceso avanza a etapa de juicio.

