¿Qué cambia para Fernanda Bonilla tras el avance del caso Melisa Palacios a etapa intermedia?

La jueza de Mayor Riesgo C, Carol Berganza, decidió avanzar en la audiencia de etapa intermedia antes de conocer la solicitud de aceptación de cargos que la defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín esperaban, en el caso de Melisa Palacios.

La decisión de la Jueza permite al Ministerio Público (MP) presentar todas las pruebas recabadas que sugieren que Palacios habría cometido asesinato, incluso si hubiera existido premeditación o alevosía.

Entrar a la etapa intermedia del caso significa para Bonilla y Marroquín perder la oportunidad de acogerse a la reducción máxima de penas que permite la ley bajo la figura de aceptación de cargos.

El procedimiento de aceptación de cargos, consignado en el artículo 491, literal C del Código Procesal Penal, establece tres beneficios para los sindicados, según la etapa en la que acepten su responsabilidad en los hechos.

¿Cómo cambia la pena según la etapa del proceso?

Si un sindicado es admitido bajo la aceptación de cargos en la fase preparatoria, es decir, antes de la etapa intermedia, se le puede reducir hasta un tercio la pena, mientras que si lo hace en la etapa intermedia solo podría obtener una reducción de un quinto de los años de cárcel.

Si la aceptación de cargos sucede durante el inicio del debate oral, solo podría beneficiarse con una reducción de una sexta parte de la pena impuesta.

En el caso de Fernanda Bonilla, que enfrenta cargos por homicidio en estado de emoción violenta, la pena contemplada es de 2 a 8 años de prisión y en un ejercicio ficticio, según el momento procesal establecido en el Código Procesal Penal, las penas mínimas y máximas podrían reducirle hasta 32 meses de prisión.

Etapa procesal Reducción aplicable Pena mínima Pena máxima

Fase preparatoria 1/3 1 año 4 meses 5 años 4 meses

Etapa intermedia 1/5 1 año 7 meses 6 años 4 meses

Inicio de debate oral 1/6 1 año 8 meses 6 años 8 meses

Audiencia en desarrollo

El desarrollo de la audiencia continúa en estos momentos y se esperan más detalles sobre las pruebas y argumentos de ambas partes.

Siga nuestra transmisión en vivo para conocer todos los momentos clave de la audiencia.