Caso Melisa Palacios: Chats y videollamada revelan los momentos previos al crimen

En la audiencia de etapa intermedia del caso Melisa Palacios, los fiscales del Ministerio Público (MP) detallaron cómo los mensajes y videollamadas previas al asesinato permiten reconstruir la premeditación del crimen ocurrido en el 2021.

Según el MP, desde la noche del 3 de julio, María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, acordaron “tomar ciertas acciones” que culminarían en el asesinato de Melisa.

Paralelamente, la acusada intercambiaba mensajes con la víctima: “la planificación y concertación que en algún momento se estaba plasmando a través de los dispositivos móviles y así mismo a través de los hechos”, declaró el fiscal del MP.

Los testimonios recabados en la audiencia permiten establecer la reunión pactada entre Melisa y Bonilla.

El fiscal explicó que ambos se dirigieron a un terreno despoblado: “se posicionan en un terreno con arbusto, ubicado en el basurero en camino de terracería... lugar donde en este caso, María Fernanda Bonilla Archila, conjuntamente con José Luis Marroquín, agrede, en primera línea, de forma verbal, y posteriormente de forma física a la señora Melisa Palacios”.

El examen forense confirmó que Melisa estaba viva al momento de ser estrangulada: “la víctima, previo a darle muerte con un objeto contuso, fue sometida a circunstancias y hechos de violencia y vejámenes, y derivado a eso fue sometida a un proceso de estrangulación.

Efectivamente, se logra establecer que presentaba un surco, una marca que deja en algún momento un material, que pudo haber sido un lazo o pita”, detalló el fiscal.

Durante la audiencia, se destacó que la víctima llevaba un vestido verde, un dato confirmado por los testigos.

Una amiga relató que recibió una videollamada de Bonilla desde el vehículo en el que transportaba a Melisa: “Lo curioso es que era una videollamada en la que ella no se miraba sino que estaba enfocando a alguien, y quién era esa persona. Era la víctima, quien venía caminando para poder ingresar al vehículo en el cual se dirigía María Fernanda Bonilla Archila”.

Los fiscales también señalaron múltiples traumas contusos en la cabeza y el rostro de Melisa antes de su muerte. Mientras se presentaban estos detalles, se observó a María Fernanda Bonilla bostezando repetidamente durante la audiencia, lo que para los investigadores reflejaría una actitud de indiferencia frente al crimen.

El Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, resolvió el 2 de septiembre enviar a juicio a Bonilla y Marroquín, señalados como responsables del asesinato de Melisa, ocurrido en un paraje despoblado de Río Hondo, Zacapa. La investigación apunta a un asesinato premeditado, sustentado en mensajes, videollamadas, peritajes y registros de cámaras de seguridad que reconstruyen los últimos momentos de la víctima.

Lea también: “Volví a creer en la justicia”: Anabella Chacón, madre de Melisa Palacios, tras decisión de jueza contra Fernanda Bonilla