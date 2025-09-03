“Volví a creer en la justicia”: Anabella Chacón, madre de Melisa Palacios, tras decisión de jueza contra Fernanda Bonilla

En una conversación profundamente conmovedora, Chacón relató cómo ha vivido estos años marcados por el dolor, la incertidumbre y la constante búsqueda de justicia. La resolución judicial, en la que se ordena que Fernanda Bonilla, presunta responsable de la muerte de su hija Melisa Palacios, enfrente juicio, le devolvió un poco de esperanza. “Ha sido un camino muy cansado, sin respuestas favorables, pero ayer sentí paz”, afirmó con voz serena.

La madre recordó cómo recorrió Zacapa y Chiquimula con la firme convicción de que debía reformarse la calificación de los delitos y que los responsables no podían evadir su castigo. A pesar de los constantes tropiezos, sostiene que su lucha no ha sido en vano y que esta resolución marca un nuevo inicio en su camino hacia la verdad.

“Necesito que los asesinos de mi hija sean juzgados y sentenciados. Solo así podremos tener paz mi familia, mis amigos y todas las personas que se han unido a esta causa”, comentó con firmeza. El respaldo recibido la ha sostenido en los momentos más difíciles, en especial cuando reviven las imágenes del crimen o cuando escucha las súplicas de Melisa pidiendo que no le hicieran daño.

Con lágrimas contenidas, Anabella recordó a Melisa como una joven entusiasta, sin vicios, llena de sueños y con la meta clara de convertirse en auditora. “Era una niña que no daba problemas y siempre ayudaba en casa. Una hija ejemplar”, dijo con orgullo y dolor entrelazados. Por eso, insistió: “Cualquier madre haría lo que yo estoy haciendo”.

Durante las audiencias, Chacón ha tenido que ver a Fernanda Bonilla cara a cara. “Siempre que la veo, le digo que Dios la bendiga y que, si algún día se arrepiente, que sea Dios quien la perdone, porque yo no puedo”, confesó. Asegura que Bonilla agacha la mirada cada vez que escucha estas palabras.

Cuentan con seguridad personal a través de agentes de la Policía Nacional Civil, luego de un atentado ocurrido hace tres años contra su hermano. Desde entonces, tanto ella como su familia cuentan con agentes que los resguardan en todo momento, ante el riesgo que implica continuar la lucha por justicia en un caso tan sensible.

Finalmente, agradeció a los medios de comunicación por dar visibilidad al caso y evitar que caiga en el olvido. “No fue fácil llegar hasta la capital, pero seguiré luchando hasta donde Dios me dé fuerzas”, concluyó Anabella Chacón, con la determinación intacta de una madre que no descansará hasta ver justicia para su hija.

