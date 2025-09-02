Caso Melisa Palacios: Fernanda Bonilla y Luis Marroquín en audiencia que se desarrolla a puerta cerrada

Este martes 2 de septiembre, en el Juzgado de Mayor Riesgo C, se desarrolla la audiencia de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, señalados del crimen contra Melisa Alejandra Palacios Chacón, ocurrido en julio del 2021, en Zacapa.

Fernanda Bonilla está sindicada de homicidio en estado de emoción violenta, y Marroquín, de encubrimiento propio.

Ambos guardan prisión preventiva en la cárcel del Cuartel Matamoros, de donde fueron trasladados a la Torre de Tribunales para comparecer ante la jueza Carol Yesenia Berganza, quien resolverá el caso.

La jueza Berganza aceptó la solicitud de la abogada Victoria Gobern, a cargo de la defensa de Bonilla, y la audiencia se realizará sin acceso a medios de comunicación.

La abogada argumentó que se abordarían datos sensibles.

El 7 de julio recién pasado, los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, reunidos en pleno extraordinario, declararon sin lugar la apelación de la defensa de los sindicados, con la que buscaban trasladar el caso a un juzgado de Chiquimula.

Para ver más: Caso Melisa Palacios: videos de apoyo a Fernanda Bonilla circulan tras decisión de Cámara Penal

Los magistrados de esa Cámara establecieron que el proceso debe ser conocido por el Juzgado de Mayor Riesgo C, en la capital.

El 8 de julio, un abogado del Instituto de la Víctima y el representante de la familia de Melisa Palacios señalaron que faltaban registros en el expediente, por lo que solicitarían al Ministerio Público cotejar la documentación.

Indicaron que entre 25 y 30 folios no habían sido localizados tras el traslado del expediente desde el juzgado de Chiquimula, que conocía el caso, y que otra parte se encontraba en Zacapa.

Para leer más: Audio revela discusión entre Melisa Palacios y Fernanda Bonilla minutos previos al crimen

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.