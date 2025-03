El celular de Fernanda Bonilla: ¿qué pistas contiene sobre el crimen de Melisa Palacios?

Fernanda Bonilla, señalada como la principal sospechosa del crimen de la joven Melisa Palacios, realizó una transmisión en redes sociales desde la prisión de Zacapa y utilizó un celular en enero de 2022. Sin embargo, poco se sabe sobre esa investigación.

El uso de teléfonos celulares está prohibido en las cárceles de Guatemala. No obstante, en cada requisa se decomisan estos dispositivos, aunque los reclusos siguen teniendo acceso a ellos, tal como lo demostró Bonilla en enero de 2022.

El celular le fue decomisado por la Fiscalía de Zacapa, pero no hay detalles sobre el avance de ese proceso. Se ha consultado al Departamento de Comunicación del Ministerio Público (MP) sobre el caso, pero hasta el momento no ha brindado respuesta.

Posible evidencia en el celular

¿El celular tiene información sobre el crimen de Melisa Palacios? Esa es una de las preguntas que se hacen los fiscales de Femicidio, quienes investigan a Bonilla por la muerte de la joven. No obstante, el control del caso está en manos de la Fiscalía de Zacapa.

Uno de los teléfonos confiscados a Bonilla contiene un chat con su guardaespaldas, José Luis Marroquín, del 3 de julio de 2021, un día antes de la desaparición y muerte de Melisa Palacios.

En la conversación, Bonilla y Marroquín acordaron ir por Melisa el 4 de julio. Sin embargo, hay un mensaje que podría darle un giro al caso.

Bonilla escribió: “Yo (Fernanda Bonilla) sí la voy a matar a pijasos”.

La transmisión en vivo

La transmisión en vivo se hizo desde la cuenta “Bossnanditaba15” y, según los registros, hubo un promedio de 45 personas conectadas.

En el video, Bonilla Archila interactúa con una amiga, habla sobre la familia de Melisa Palacios y sobre cómo avanzaba el proceso en su contra. También aseguró que saldría librada del caso.

Bonilla Archila mencionó que su audiencia no se celebró porque “la mamá de la finada Melisa Palacios no se presentó porque estaba mala”, por lo que no le pudieron otorgar medidas sustitutivas en esa ocasión.

Su amiga le preguntó qué tenía que ver la madre de Melisa en la audiencia, a lo que Bonilla respondió que, como parte querellante, debía estar presente, pero no llegó.

Además, Bonilla señaló que los delitos por los que está procesada tienen medidas sustitutivas y que, por esa razón, le interesaba que la audiencia se llevara a cabo.

Detalles

📌 Caso Melisa Palacios: Claves de la investigación

📅 Fecha del crimen: 4 de julio de 2021

📍 Lugar: Guatemala

👤 Sospechosa principal: Fernanda Bonilla Archila

📱 Prueba clave: Celular confiscado con mensajes comprometedores

⚖️ Investigación a cargo: Fiscalía de Femicidio y Fiscalía de Zacapa

📢 Mensaje clave en el chat: "Yo sí la voy a matar a pijasos."

📲 Uso de celulares en prisión: Bonilla transmitió en redes desde la cárcel, aunque está prohibido.

❓ Duda pendiente: ¿El celular tiene pruebas sobre la muerte de Melisa Palacios?

🚨 Estado del caso: El MP aún no ha dado detalles sobre la información en el dispositivo.

#JusticiaParaMelisa #CasoMelisaPalacios #FernandaBonilla #Guatemala