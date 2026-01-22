Matan a Édgar Ramos, excandidato a alcalde por Vamos en Concepción Las Minas, Chiquimula

Un ataque armado cobró la vida de Édgar Aníbal Ramos Salazar, excandidato a la alcaldía de Concepción Las Minas por el partido Vamos, la mañana del 22 de enero.

El hecho ocurrió en el kilómetro 211 de la carretera a El Salvador, cuando Ramos, de 47 años, llegaba a uno de sus negocios, ubicado en el sector San Jerónimo, Concepción Las Minas, Chiquimula.

Según versiones preliminares, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones a la víctima, quien falleció en el lugar a causa de las heridas.

Investigación en curso

Elementos de la Policía Nacional Civil acordonaron el área, mientras el Ministerio Público inició el levantamiento de evidencias. Hasta ahora, no se reportan capturas.

Las autoridades investigan si el crimen está vinculado con su actividad empresarial o su participación política pasada.

Antecedentes del excandidato

Participó en las elecciones generales del 2023 como candidato a alcalde por el partido Vamos.

Obtuvo el segundo lugar en su municipio, con 1,096 votos.

Desarrollaba actividades comerciales en la región oriental del país.

Otros casos recientes

En 2024 y 2025 se han registrado al menos siete atentados contra alcaldes, excandidatos o concejales, la mayoría vinculados al partido Vamos. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre los posibles responsables del ataque. El caso continúa en investigación.