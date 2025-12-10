Muerte de Nelson Marroquín acelera presión de alcaldes para declarar estado de Sitio en Escuintla

La muerte violenta del alcalde de Masagua, Nelson Marroquín, ocurrida el pasado 6 de diciembre, llevó a alcaldes del departamento de Escuintla a solicitar al presidente Bernardo Arévalo la implementación de un estado de Prevención o de Sitio, ante el aumento sostenido de hechos delictivos en esa región.

La petición fue planteada por los jefes ediles en una reunión con el mandatario. Abraham Rivera, alcalde de la cabecera departamental, explicó que la solicitud fue formulada de forma colectiva y que él, en su calidad de representante de la ciudad de Escuintla, ya lo había hecho previamente.

“La respuesta que tuvimos del señor presidente fue que el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa están trabajando para dar atención al problema de inseguridad que se vive en el departamento de Escuintla”, indicó.

Aunque la respuesta del Ejecutivo no fue concreta, los alcaldes interpretaron que el Gobierno evalúa medidas para hacer frente a la ola de violencia. Rivera confirmó que en la reunión con el presidente no estuvieron presentes representantes de Gobernación ni de Defensa.

Uno de los hechos más graves que motivaron la solicitud fue el asesinato del alcalde de Masagua, quien fue atacado a balazos mientras participaba en un desfile navideño en la aldea Obero. Según las investigaciones, un hombre se le acercó en la 1.a avenida, lote 4 “A” de la calle principal del caserío y le disparó. Marroquín murió en el hospital, producto de tres heridas de proyectil en el pecho.

Walter Nájera, alcalde de Sipacate, confirmó que nueve de los 14 alcaldes del departamento respaldaron la solicitud y expresó su preocupación por el repunte de crímenes. “Tenemos un reporte que, en dos meses aproximadamente, han ocurrido 176 asesinatos en el departamento, y nos preocupa bastante porque fue a causa de traslados de presos a las cárceles del departamento que se desató esta ola delincuencial”, afirmó.

Nájera señaló que el presidente les informó que el tema ya se discute con los ministros de Gobernación y de la Defensa, quienes trabajan en un plan estratégico para intervenir en el departamento.

Consultado sobre si otros departamentos han hecho peticiones similares, Nájera respondió que solo Escuintla ha planteado formalmente el requerimiento de declarar un estado de Prevención o de Sitio. “Juntos hicimos esa petición al presidente y ojalá que la tome en cuenta. Escuintla es un departamento fuerte económicamente, un engranaje que mueve la economía del país, y lastimosamente muchas empresas o comercios están cerrando por los altos índices delincuenciales”, concluyó.

