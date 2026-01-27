Emboscada, vehículos y armas: así actuaron los sicarios que atacaron al alcalde de Los Amates, Izabal

El domingo 25 de enero de 2026, a las 20.00 horas, el alcalde de Los Amates, Izabal, Miguel Augusto Jordán Canales, y su esposa, Karla María Salguero Salguero, salieron de una gasolinera ubicada en el kilómetro 199.5 de la ruta al Atlántico, cuando unos sujetos dispararon, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Al salir de la gasolinera escucharon varias detonaciones de proyectil de arma de fuego”, dice el informe oficial.

"Nos están disparando y se acerca un carro hacia nosotros”, le dijo Salguero al jefe edil en ese momento, según el relato de las víctimas a la Policía.

Salguero relató que eran unos sujetos a bordo de una camioneta tipo agrícola, color gris, quienes les dispararon.

“Miguel Augusto Jordán Canales acelera su vehículo e ingresa a la aldea El Tipón, en Los Amates, y se percata de que a cierta distancia se encuentra otro vehículo estacionado a media calle, sin luces”, detalló la Policía.

El alcalde recordó que el número de placa de ese vehículo gris era P-525, pero no logró ver las letras siguientes.

"En ese momento le dio miedo, aceleró su vehículo y logró rebasar para incorporarse nuevamente a su carril”, detalla el informe.

Jordán y Salguero fueron perseguidos, y en una zona de túmulos, los sicarios “casi los alcanzan y colisionan”, relataron las víctimas.

“En ese instante efectuaron varios disparos de proyectil de arma de fuego”, dijeron a los investigadores.

El alcalde aceleró y condujo hasta la sede de la PNC de Los Amates para solicitar apoyo a los agentes.

Un grupo de uniformados tomó datos de los vehículos sospechosos e inició la búsqueda y persecución.

A unos 9 kilómetros de la sede policial fueron ubicados los dos carros que habrían sido utilizados por los presuntos sicarios para atentar contra el jefe edil de Los Amates.

“A un costado del campo de futbol de la aldea El Rico, Los Amates, Izabal, fueron interceptados tres sujetos que se conducían a bordo de dos vehículos tipo agrícola, posiblemente implicados en el atentado”, detalló la PNC.

El alcalde Miguel Augusto Jordán Canales y su esposa, Karla María Salguero, participan en un acto oficial de la municipalidad de Los Amates, Izabal. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Los Amates, Izabal)

Los sospechosos fueron identificados como Hugo Alexander Zacarías, de 32 años; Yanier Eduardo Chacón Hernández, de 28, y Harlían José Pineda Estrada, de 39. Según la policía, los tres residen en Los Amates.

Agregó que incautaron dos camionetas tipo agrícola, con placas P-0525JTH y P-0172JWG, modelos 2015 y 2005. Los propietarios de ambos vehículos también residen en Los Amates, según el reporte.

“Estamos investigando los vínculos de los sospechosos y los propietarios de los vehículos, y si tienen relación con alguna estructura de narcotráfico o sicariato que opera en el sector”, indicó el encargado del caso.

Durante la diligencia, el Ministerio Público y la PNC localizaron tres casquillos de arma de fuego, dos cargadores, 35 municiones y dos celulares.

Hasta el momento las autoridades no han informado si el vehículo donde iba el alcalde y su esposa tiene perforaciones de bala.

Agentes de la PNC capturan a tres sospechosos de atacar al alcalde de Los Amates, Izabal, y a su esposa. (Foto Prensa Libre: PNC)

La versión de Karla Salguero en redes sociales

Luego del ataque armado, Salguero escribió en su cuenta de Facebook que “todo tiene un propósito” y que los disparos no son un juego.

“No sabemos si estábamos o no en el lugar o en el momento equivocado, pero sí tengo algo muy claro: los disparos, ya sea al aire o de forma directa, no son un juego”, añadió.

“Ser una figura expuesta significa recibir mucho amor, pero también asumir riesgos cuando se trabaja por los demás. Hasta hoy, Dios ha sido quien ha estado a nuestro lado, y no tengo la menor duda de que todo tiene un propósito”, escribió la esposa del jefe edil.

La PNC localiza, a 9 kilómetros del tiroteo, los dos vehículos utilizados por los presuntos sicarios que atacaron al alcalde de Los Amates, Izabal. (Foto Prensa Libre: PNC)

ANAM condena el ataque contra el alcalde

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) emitió un comunicado en el que condenó “enérgicamente los ataques armados en contra de alcaldes del país”.

“El ataque armado de esta noche contra el alcalde de Los Amates, Miguel Jordán, se suma a una grave escalada de violencia que ya ha dejado alcaldes asesinados y múltiples intentos de homicidio hacia varios jefes ediles”, lamentó.

Según la Anam, las extorsiones y los asesinatos siguen aumentando sin medida en todo el país.

“La Anam exige acciones inmediatas, firmes y efectivas del Gobierno para detener a los criminales y garantizar las condiciones de seguridad que merecemos los guatemaltecos”, remarcó.