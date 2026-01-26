Capturan a presuntos responsables del ataque armado contra el alcalde de Los Amates, Izabal

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 26 de enero que la inmediata intervención policial permitió la captura de tres presuntos sicarios en la aldea El Rico, Los Amates, Izabal.

Según la PNC, los detenidos momentos antes habrían cometido un ataque armado contra el alcalde del referido municipio, quien salió ileso.

Los capturados son: Harllan “N”, de 35 años; Hugo “N”, de 32, y Yanier “N”, de 27, informó la PNC.

La entidad explicó que, al enterarse del ataque armado, los agentes realizaron un rastreo y ubicaron a los sospechosos y los dos vehículos que presuntamente fueron utilizados en el ilícito.

Añadió que en uno de los vehículos fueron localizadas dos tolvas y varias municiones.

“Se presume que al darse cuenta de que ya eran buscados, y tras la persecución policial, dejaron abandonadas las armas de fuego en algún lugar, por lo que la investigación sigue”, afirmó la PNC, que agregó que los tres fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) emitió un comunicado en el que condena “enérgicamente los ataques armados en contra de alcaldes del país”.

“El ataque armado de esta noche contra el alcalde de Los Amates, Miguel Jordan, se suma a una grave escalada de violencia que ya ha dejado alcaldes asesinados y múltiples intentos de homicidio hacia varios jefes ediles”, lamentó.

Según la Anam, las extorsiones y los asesinatos siguen aumentando sin medida en todo el país.

“La Anam exige acciones inmediatas, firmes y efectivas del Gobierno para detener a los criminales y garantizar las condiciones de seguridad que merecemos los guatemaltecos”, remarcó.

