Tres casquillos y extracción de videos: MP detalla indicios tras ataque contra alcalde Nelson Marroquín

El alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, murió tras un ataque armado la noche del sábado 6 de diciembre, en la aldea Obero, donde participaba en un desfile navideño.

Este domingo 7 de diciembre se consultó al Ministerio Público (MP) sobre la investigación del caso, y la institución compartió algunos detalles.

Indicó que la Fiscalía Municipal de Puerto San José dirige las investigaciones relacionadas con el ataque armado ocurrido alrededor de las 19.50 horas, en la aldea Obero.

“Durante el incidente, Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, resultó herido por proyectil de arma de fuego mientras caminaba junto a su esposa por el callejón Hermano Pedro, donde realizaba la entrega de juguetes”, indicó la Fiscalía.

A causa de la gravedad de las heridas, fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional de Escuintla, donde posteriormente falleció, agregó.

“En el lugar se localizaron tres casquillos y una ojiva, los cuales fueron debidamente embalados y entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su análisis balístico”, destacó el MP.

Además, hubo extracción de videos a la 1 de la madrugada y se recabaron entrevistas pertinentes para fortalecer las líneas de investigación, afirmó el ente investigador.

“La Fiscalía coordinó con la Policía Nacional Civil medidas de seguridad para la vela y el sepelio del alcalde, con el fin de resguardar la integridad de los asistentes y garantizar el desarrollo adecuado de las diligencias”, remarcó el MP.

En redes sociales circulan videos de los momentos previos al ataque contra el funcionario y de los instantes de tensión tras ser herido de bala.

Diversas municipalidades se han pronunciado por lo sucedido y han exigido que el caso no quede impune.

