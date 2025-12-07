Video muestra los minutos previos al ataque contra el alcalde de Masagua, Nelson Luciano Marroquín

Sucesos

Video muestra los minutos previos al ataque contra el alcalde de Masagua, Nelson Luciano Marroquín

El alcalde de Masagua, Nelson Luciano Marroquín, compartió un video previo al ataque en su contra.

|

time-clock

El alcalde de Masagua, Escuintla, previo a sufrir ataque armado. (Foto Prensa Libre: captura de video)

La noche del sábado 6 de diciembre, las calles de la aldea Obero, Masagua, Escuintla, eran el escenario del recorrido de un desfile navideño.


Muchas personas se dieron cita para presenciar el paso de comparsas y personajes de la época.

La actividad era presidida por el alcalde Nelson Luciano Marroquín Marroquín, quien saludaba y compartía con los asistentes.

También hubo obsequios para los niños y todo parecía transcurrir con normalidad en las calles de terracería de la aldea.

EN ESTE MOMENTO

Atitlán y comunidades Vista aérea turismo

Guatemala busca duplicar el turismo internacional en 10 años y establece estrategias en medio de retos

Right
Petróleo oleoducto barriles de hidrocarburos

MEM declara otra emergencia para contratar operador del oleoducto por un año mientras se lanza la licitación pública

Right


Sin embargo, la situación se tornó tensa y trágica cuando el alcalde fue atacado a balazos en un hecho del cual se conocen pocos detalles.

El funcionario cayó herido mortalmente y el pánico se apoderó de los asistentes.

Personas que lo acompañaban trataron de auxiliarlo y no daban crédito a lo sucedido.

Con el pasar de los minutos, los Bomberos Municipales Departamentales de Masagua, a bordo de la unidad RD-128, auxiliaron al jefe edil y posteriormente lo trasladaron en estado delicado a la Emergencia del Hospital Nacional de Escuintla, pero murió cuando era ingresado debido a la gravedad de las heridas.

LECTURAS RELACIONADAS

Investigaciones revelan más detalles del ataque contra la hermana del diputado Juan Ramón Rivas

chevron-right
El senador y precandidato presidencial por Centro Democrático Miguel Uribe. NurPhoto/Getty Images

Disparan contra el precandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe en medio de un acto político en Bogotá

chevron-right

En su perfil de Facebook, el funcionario había compartido un video del recorrido del desfile y, según algunos internautas, por momentos se le veía nervioso.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Escuintla Masagua Matan a alcalde Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS