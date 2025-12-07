Video muestra los minutos previos al ataque contra el alcalde de Masagua, Nelson Luciano Marroquín

La noche del sábado 6 de diciembre, las calles de la aldea Obero, Masagua, Escuintla, eran el escenario del recorrido de un desfile navideño.



Muchas personas se dieron cita para presenciar el paso de comparsas y personajes de la época.



La actividad era presidida por el alcalde Nelson Luciano Marroquín Marroquín, quien saludaba y compartía con los asistentes.

También hubo obsequios para los niños y todo parecía transcurrir con normalidad en las calles de terracería de la aldea.





Sin embargo, la situación se tornó tensa y trágica cuando el alcalde fue atacado a balazos en un hecho del cual se conocen pocos detalles.

El funcionario cayó herido mortalmente y el pánico se apoderó de los asistentes.



Personas que lo acompañaban trataron de auxiliarlo y no daban crédito a lo sucedido.

Con el pasar de los minutos, los Bomberos Municipales Departamentales de Masagua, a bordo de la unidad RD-128, auxiliaron al jefe edil y posteriormente lo trasladaron en estado delicado a la Emergencia del Hospital Nacional de Escuintla, pero murió cuando era ingresado debido a la gravedad de las heridas.

En su perfil de Facebook, el funcionario había compartido un video del recorrido del desfile y, según algunos internautas, por momentos se le veía nervioso.

