“Mi muñequita ahora es parte del cielo”: así despidieron a Michelle Soto Solares, maestra y maquillista profesional asesinada en Masagua

Familiares, amigos y alumnos dieron el último adiós a Michelle Soto Solares, maestra y maquillista profesional, quien fue asesinada el pasado 30 de septiembre en el kilómetro 61, caserío Los Lirios, aldea Masagua, municipio de Masagua, Escuintla.

Las investigaciones indican que Soto Solares había acudido a la cabecera municipal de Escuintla para maquillar a una persona, según el informe del caso.

Wendy Marroquín publicó en su cuenta de TikTok un video en el que Soto aparece bailando, cantando y riendo en un aula. “Primer domingo sin Mishell”, escribió Marroquín.

Otros usuarios de redes sociales documentaron el velorio y el sepelio de la maestra.

“Mi muñequita ahora es parte del cielo. Cada que mire hacia arriba y vea una estrella brillando más que las demás, sabré que eres tú, mi chula”, indica el video de Gyssiii.

“Vuela alto, Mishell Soto. Tu luz se apagó acá en la Tierra, pero en el cielo serás la estrella más linda y brillosa”, expresó otra usuaria.

¿Por qué mataron a Michelle Soto Solares?

De acuerdo con las primeras pesquisas, las cámaras de vigilancia revelaron que dos individuos a bordo de una motocicleta negra le dieron seguimiento.

“Dos individuos armados, a bordo de una motocicleta tipo Pulsar, color negro, vigilan y le dan seguimiento a su víctima –Michelle Soto– hasta ubicar un lugar con poca afluencia vehicular y de personas; luego le interceptan el paso”, refiere el documento oficial.

Las diligencias iniciales sugieren que una mujer sería la autora intelectual del hecho.

“Por posibles problemas personales, su victimario contrata a personas para que le den seguimiento y ocasionarle la muerte”, indicaron los encargados del caso.

“Es posible que la víctima mantuviera una relación sentimental con una persona que ya tenía pareja; en represalia, le dan seguimiento y le disparan”, agregaron.

El ataque armado

Soto Solares fue atacada a balazos el martes 30 de septiembre frente a la escuela Los Lirios, en Masagua, donde impartía clases. Aunque fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Escuintla, falleció minutos después a causa de las heridas.

Era reconocida en su comunidad por su versatilidad profesional. Además de ejercer como maestra, trabajaba como maquillista profesional y era emprendedora en el ámbito de la estética. Recientemente, había sido candidata a Señorita Masagua 2024, actividad que combinaba con su labor docente.

Según el informe de los Bomberos Municipales Departamentales, fue localizada en estado crítico dentro de un vehículo.

La muerte de Soto Solares causó conmoción en Masagua. El alcalde Nelson Marroquín expresó sus condolencias en redes sociales y destacó sus cualidades como ejemplo de superación y entrega. “Era una joven luchadora, emprendedora y ejemplo para muchos”, escribió.