Quién era Betsy Lucía, la maestra atacada por supuestos panaderos y cuya muerte causó consternación

La muerte de Betsy Lucía Sequen Herrera, maestra municipal de 29 años, ha causado consternación en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, donde vecinos, familiares y miembros de la comunidad educativa exigen justicia por el crimen ocurrido el sábado 23 de mayo.

Sequen era docente en la escuela de la aldea La Libertad y, según publicaciones de vecinos y medios locales, era reconocida por su trabajo con niños y su participación en actividades comunitarias. También era madre de dos hijos.

El ataque armado ocurrió frente a su vivienda, cuando dos hombres que simulaban ser repartidores de pan tocaron la puerta y le dispararon en varias ocasiones, de acuerdo con la investigación preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC). Tras el ataque, los supuestos responsables huyeron en motocicleta.

En la escena quedó abandonado un canasto con pan, utilizado por los sicarios presuntamente para no levantar sospechas mientras recorrían las calles del municipio.

La PNC informó que agentes de la Comisaría 74 capturaron en la zona 1 de Santa Lucía Milpas Altas a Emilio “N”, de 25 años, alias “Primo”, y remitieron a un juzgado de Menores a un adolescente de 14 años, señalados de participar en el hecho.

Según las autoridades, ambos fueron ubicados aproximadamente a un kilómetro del lugar del ataque cuando intentaban escapar en una motocicleta. Durante el operativo les decomisaron dos pistolas ilegales, dos tolvas y 10 municiones.

La Policía añadió que el capturado registra un antecedente por atentado en el 2020 y no descarta que los sospechosos estén vinculados con otros ataques armados ocurridos en Antigua Guatemala y Santa Lucía Milpas Altas.

La noticia provocó numerosas muestras de solidaridad en redes sociales. Amigos, vecinos y organizaciones comunitarias lamentaron la muerte de la docente y expresaron preocupación por los hechos de violencia que afectan al municipio.

La Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas publicó una esquela en la que manifestó sus condolencias a la familia y comunidad educativa de la maestra.

“Con profunda tristeza, nos unimos al dolor de la familia y amigos por el sensible fallecimiento de Betzy Lucía Sequen Herrera (…) Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y comunidad educativa”, indicó la publicación oficial.

Canal Renacer TV también expresó condolencias y describió a la víctima como “una mujer trabajadora, madre de familia e integrante apreciada de la comunidad”.

En redes sociales, vecinos insistieron en la necesidad de esclarecer el caso.

“Exigimos justicia para Betsy Lucía Sequen Herrera”, escribieron pobladores en mensajes compartidos tras el crimen.

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