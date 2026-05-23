Maestra es ultimada por supuestos panaderos que tocaban puertas para no levantar sospechas

La maestra municipal Betsy Lucía Sequen Herrera, de 29 años, fue atacada a balazos este sábado 23 de mayo por supuestos sicarios que simulaban ser repartidores de pan en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que agentes de la Comisaría 74 capturaron en la zona 1 de ese municipio a Emilio “N”, de 25 años, alias “Primo”, y remitieron a un juzgado de Menores a su hijastro, de 14 años, señalados de participar en el ataque.

Según la investigación preliminar, los sospechosos recorrían las calles del municipio a bordo de una motocicleta mientras ofrecían pan de casa en casa para no levantar sospechas.

Las autoridades indicaron que, al llegar a la vivienda de la víctima, tocaron la puerta y cuando la mujer salió le dispararon en varias ocasiones, para luego escapar.

En la escena del crimen quedó abandonado un canasto con pan, que los presuntos atacantes utilizaban como señuelo.

La PNC añadió que los sospechosos fueron ubicados aproximadamente a un kilómetro del lugar del ataque, cuando intentaban huir en una motocicleta Italika con placas M-133LKT.

Durante el operativo, los agentes les decomisaron dos pistolas ilegales, una marca Bryco Arms y otra Zigana, además de dos tolvas y 10 municiones.

La Policía detalló que alias “Primo” registra un antecedente por atentado en el 2020.

Las autoridades no descartan que los capturados estén vinculados con otros ataques armados registrados en Antigua Guatemala y Santa Lucía Milpas Altas.

En una esquela publicada en las redes sociales, la Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas lamentó el deceso de Sequen.

“Con profunda tristeza, nos unimos al dolor de la familia y amigos por el sensible fallecimiento de Betzy Lucía Sequen Herrera (…) Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y comunidad educativa. Asimismo, informamos a la población que los responsables ya se encuentran en manos de las autoridades correspondientes”, dice el mensaje que acompaña la esquela.

Según la publicación, Sequen era maestra de la escuela de la aldea La Libertad.

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