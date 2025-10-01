Investigaciones revelan nuevos detalles del crimen contra Michelle Soto Solares, maestra y maquillista profesional

“Me siento una mujer muy afortunada por tener a alguien como tú en mi vida. Gracias por cada detalle, cuidarme y hacerme feliz. Te amo”, escribió Michelle Soto, de 27 años, en su cuenta de Instagram el 16 de septiembre, cuando aparentemente le entregaron su nuevo vehículo.

Según documentos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el picop con placas P759LKD estaba registrado a nombre de Soto Solares.

La maestra y maquillista fue asesinada el 30 de septiembre en el kilómetro 61, caserío Los Lirios, aldea Masagua, de Masagua, Escuintla. Fiscales del Ministerio Público contabilizaron 16 indicios en la escena del crimen.

Las investigaciones indican que Soto Solares había acudido a la cabecera municipal de Escuintla para maquillar a una persona. Así lo señala el informe del caso.

Cámaras de vigilancia revelaron que dos individuos a bordo de una motocicleta negra le dieron seguimiento.

“Dos individuos armados a bordo de una motocicleta tipo Pulsar, color negro, vigilan y le dan seguimiento a su víctima –Michelle Soto– hasta ubicar un lugar con poca afluencia vehicular y de personas; luego, le interceptan el paso”, refiere el documento oficial.

Las diligencias iniciales sugieren que una mujer sería la autora intelectual del hecho.

“Por posibles problemas personales, su victimario contrata a personas para que le den seguimiento y ocasionarle la muerte”, indicaron los encargados del caso.

“Es posible que la víctima mantuviera una relación sentimental con una persona que ya tenía pareja; en represalia, le dan seguimiento y le disparan”, agregaron.

El ataque armado

Soto Solares fue atacada a balazos el martes 30 de septiembre frente a la escuela Los Lirios, en Masagua, donde impartía clases. Aunque fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Escuintla, falleció minutos después a causa de las heridas.

Era reconocida en su comunidad por su versatilidad profesional. Además de ejercer como maestra, trabajaba como maquillista profesional y emprendedora en el ámbito de la estética. Recientemente, había sido candidata a Señorita Masagua 2024, actividad que combinaba con su labor docente.

Según el informe de los Bomberos Municipales Departamentales, fue localizada en estado crítico dentro de un vehículo.

La muerte de Soto Solares causó conmoción en Masagua. El alcalde Nelson Marroquín expresó sus condolencias en redes sociales y destacó sus cualidades como ejemplo de superación y entrega. “Era una joven luchadora, emprendedora y ejemplo para muchos”, escribió.