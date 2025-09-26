Capturan a “La Diabla”, cabecilla de red criminal que traficaba órganos y bebés entre México y EE. UU.

Autoridades estadounidenses y mexicanas coordinaron el arrersto de Martha Alicia Méndez Aguilar, líder de una banda de tráfico de órganos y de bebés, que operaba entre la frontera de México, en Juárez (Chihuahua) y Texas, EE. UU. Además, la mujer, sería integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN).

De acuerdo con un reportaje de Univisión, el operativo fue liderado por la Fiscalía Especializada en la Mujer de México, con la ayuda de los US Marshals, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el FBI y la información e inteligencia del Centro Nacional Antiterrorista.

El arresto se reveló por un comunicado de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. En el documento explicaron que el plan buscó desarticular la banda de “La Diabla”. Según el reportaje de Univisión, este grupo delictivo se encargaba de engañar a mujeres embarazadas de zonas marginadas o rurales para realizarles cesáreas ilegales. Y, durante el procedimiento quirúrgico, les extirpaban sus órganos para venderlos en el mercado negro. Al mismo tiempo, sacaban a los bebés del vientre y los vendían a 250 mil pesos a parejas de Estados Unidos.

En el comunicado, el director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, declaró que este tráfico de personas es uno de los ejemplos de cómo los cárteles y bandas criminales diversifican sus ganancias.

El exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA), Mike Virgil, afirmó que esta no es la primera vez que se descubren redes criminales entre Texas y México, sino que tienen años operando en la frontera. Añadió que en 2014 encarcelaron a Manuel Plancarte, miembro de los Caballeros Templarios, quien secuestraba niños y los mataba por sus órganos.

El exagente agregó que el tráfico de personas y órganos es prevalente en la frontera entre México y Texas. Comentó que las ganancias que las bandas criminales generan de este negocio rondan entre 840 millones hasta 1.7 mil millones de dólares.

El Cartel Jalisco Nueva Generación

De acuerdo con BBC, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las bandas criminales más extensas y violentas de México. En marzo de 2025, según su reportaje, fue incluido en la lista de organizaciones terroristas que el gobierno de Estados Unidos busca combatir y erradicar. BBC relata que, en su comienzo, el CJNG se había asentado en Colima y Jalisco, pero se han expandido a más estados de México con el paso de los años. Su principal negocio es el mercado ilegal de drogas en Estados Unidos, Europa y Asia.

Aunque, no se han enfocado solamente en las drogas, como demuestra el caso de Martha Alicia Méndez Aguilar. Además de la trata de personas, BBC informa que el CJNG también obtiene sus ganancias de ganadería, agricultura y construcción en Jalisco, en donde construyen negocios para lavar dinero de droga. También se les acusa de corrupción con autoridades locales, y de extorsión a negocios pequeños.