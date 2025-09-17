El CJNG desplaza al cartel de Sinaloa y el Mencho sigue oculto mientras EE. UU. ofrece US$15 millones

La creciente demanda de cocaína en Estados Unidos y la campaña contra el fentanilo han reconfigurado el panorama del narcotráfico en Norteamérica, consolidando a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y al Cártel Jalisco Nueva Generación como la organización criminal más influyente de la zona.

La estrategia de la administración de Trump contra el fentanilo, centrada en Sinaloa, dejó libre el camino para que el CJNG se adueñara del tráfico de cocaína en Estados Unidos. La investigación resalta que "al atacar a los principales traficantes de fentanilo, se fortaleció Jalisco y Oseguera se convirtió en líder del negocio".

Según la BBC, en 2020, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), identificó a "El Mencho" como el fugitivo más buscado de su lista y lo señalo como su principal objetivo.

Crisis en Sinaloa fortalece al CJNG

El Wall Street Journal informó el 16 de septiembre que el CJNG ha logrado superar al Cártel de Sinaloa, aprovechando tanto la inestabilidad interna de este y por los cambios en las políticas de combate al narcotráfico en EE. UU. El crecimiento del grupo criminal liderada por Oseguera es resultado de una serie de factores. Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, aseguró que "El Mencho es el narcotraficante más poderoso a nivel mundial" y actualmente impulsa un incremento en el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, provocó un enfrentamiento violento entre los seguidores de su hijo, Ismael "Mayito Flaco" Zambada, y los aliados de "Los Chapitos", hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Esta división terminó en más de 2 mil asesinatos y casi 2 mil detenciones en Sinaloa, debilitando la estructura del Cártel y obligando a "Los Chapitos" a buscar ayuda externa.

Alianza con el CJNG

En este contexto, se concretó un pacto importante con el CJNG. En diciembre, Oseguera se reunió en Nayarit con un alto oficial de la facción de Iván Archivaldo Guzmán, líder de los Chapitos. El acuerdo permitió que el CJNG proporcionara más armas, dinero y combatientes a cambio de acceso a rutas de contrabando y túneles fronterizos antes controlados por Sinaloa.

El CJNG amplió así su poder más allá del narcotráfico. Según expertos en seguridad, imponen "impuestos" a bienes básicos como tortillas, cigarrillos, pollo y cerveza. Además, maneja contratos municipales y obtiene ganancias del mercado negro de combustible.

"El Mencho" se mantiene protegido y aislado de la sociedad. Estados Unidos ofrece US$15 millones por su captura, pero, según las autoridades, casi nunca abandona su residencia en la montaña y existen pocas imágenes recientes de él. Su protección depende de la Fuerza Especial del Alto Mando (FEAM), un grupo armado con lanzacohetes RPG 7, capaz de atravesar blindajes pesados.

Las políticas más estrictas de drogas y migración en EE. UU., junto con la reasignación de agentes fronterizos durante la administración de Trump, facilitaron el tráfico de drogas en puntos clave de Arizona.