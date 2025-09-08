Internacional
Toneladas de droga y 617 detenidos: así fue el megaoperativo de la DEA contra el cartel de Sinaloa
La DEA informó sobre un megaoperativo contra el cartel de Sinaloa en donde capturaron a 617 personas e incautaron droga como fentanilo, cocaína y metanfetamina.
Un agente de la DEA asiste a una rueda de prensa con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, para anunciar la declaración de culpabilidad del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismel «El Mayo» Zambada García, en la ciudad de Nueva York el 25 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
Este 8 de septiembre, la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de EE. UU. informó los resultados de un megaoperativo internacional cuyo objetivo fue desmantelar al cartel de Sinaloa, lo que llevó a numerosos arrestos y decomisos significativos de droga.
En un comunicado oficial, la DEA afirmó que el operativo se realizó del 25 al 29 de agosto del 2025 y estuvo conformado por 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras.
Como resultado de esta operación, la DEA capturó a 617 personas, incautó US$11 millones 111 mil 483, 420 armas de fuego y activos valorados en más de US$1 millón.
Según la DEA, los detenidos son supuestos miembros asociados al cartel de Sinaloa y se dedicarían a la producción, fabricación y distribución de drogas.
"Hay decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores del cartel que operan en todo el mundo, al menos 40 países, y son responsables de las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas peligrosas y mortales", señaló la DEA.
Respecto de la droga incautada, la DEA enlistó las siguientes cantidades decomisadas durante el operativo:
- 480 kilogramos de fentanilo en polvo
- 714 mil 707 pastillas falsificadas
- 2 mil 209 kilogramos de metanfetamina
- 7 mil 469 kilogramos de cocaína
- 16.55 kilogramos de heroína
"Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los carteles y cada detención que realizamos representan vidas salvadas y comunidades defendidas", dijo Terrance Cole, administrador de la DEA.
DEA Surge Targets Sinaloa Cartel Networks Worldwide. #SinaloaCrackdown2025— DEA HQ (@DEAHQ) September 8, 2025
Read more:https://t.co/ReV6yTnGLD pic.twitter.com/xdelLsrJ4A
En el comunicado, la DEA califica al cartel de Sinaloa como “uno de los carteles de droga más violentos y poderosos del mundo, responsables de inundar EE. UU. con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína”.
En febrero del 2025, según la DEA, el gobierno de Donald Trump designó al cartel de Sinaloa y a otros siete grupos, incluido el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas.
"El cartel de Sinaloa sigue siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y nuestra seguridad nacional", declara la DEA en el comunicado.
Lea también: Cártel de Sinaloa espió al FBI y ejecutó a posibles testigos en el caso del Chapo Guzmán, revela informe