Toneladas de droga y 617 detenidos: así fue el megaoperativo de la DEA contra el cartel de Sinaloa

Este 8 de septiembre, la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de EE. UU. informó los resultados de un megaoperativo internacional cuyo objetivo fue desmantelar al cartel de Sinaloa, lo que llevó a numerosos arrestos y decomisos significativos de droga.

En un comunicado oficial, la DEA afirmó que el operativo se realizó del 25 al 29 de agosto del 2025 y estuvo conformado por 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras.

Como resultado de esta operación, la DEA capturó a 617 personas, incautó US$11 millones 111 mil 483, 420 armas de fuego y activos valorados en más de US$1 millón.

Según la DEA, los detenidos son supuestos miembros asociados al cartel de Sinaloa y se dedicarían a la producción, fabricación y distribución de drogas.

"Hay decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores del cartel que operan en todo el mundo, al menos 40 países, y son responsables de las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas peligrosas y mortales", señaló la DEA.

Respecto de la droga incautada, la DEA enlistó las siguientes cantidades decomisadas durante el operativo:

480 kilogramos de fentanilo en polvo

714 mil 707 pastillas falsificadas

2 mil 209 kilogramos de metanfetamina

7 mil 469 kilogramos de cocaína

16.55 kilogramos de heroína

"Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los carteles y cada detención que realizamos representan vidas salvadas y comunidades defendidas", dijo Terrance Cole, administrador de la DEA.

En el comunicado, la DEA califica al cartel de Sinaloa como “uno de los carteles de droga más violentos y poderosos del mundo, responsables de inundar EE. UU. con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína”.

En febrero del 2025, según la DEA, el gobierno de Donald Trump designó al cartel de Sinaloa y a otros siete grupos, incluido el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas.

"El cartel de Sinaloa sigue siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y nuestra seguridad nacional", declara la DEA en el comunicado.

